Google limitaría la capacidad y carga de la batería de tu Pixel según envejece: la serie "A" ha hecho saltar todas las alarmas

En junio Google avisó que iba a forzar la actualización de los Pixel 6a por un problema de la batería, y ahora se ha descubierto que va a aplicar un cambio en Battery Health Assistance (BHA) que podría reducir drásticamente la capacidad y carga de cualquier móvil Pixel.

El primer paso que va a dar será desplegar el 8 de julio una nueva actualización basada en Android 16 en todos los móviles Pixel 6 y se hará de forma obligatoria.

Para la gran mayoría de usuarios del Pixel 6a no habrá cambios, pero para otros sí. Los afectados por el problema de la batería recibirán un cambio en la administración de la batería.

Y el cambio, según 9to5Google, reducirá tanto la vida útil de la batería como la carga. Esta nueva administración de la batería solo se activará en los dispositivos "impactados" que hayan pasado de los 400 ciclos de vida de la batería.

Google declara desde el soporte de su web que no todos los Pixel 6a se verán afectados por esta nueva gestión, y si no se han sufrido problemas de batería, la capacidad y carga seguirán siendo la misma.

En esta actualización se integrará una nueva notificación que avisará que el dispositivo ha llegado a los 375 ciclos de vida de batería. Si al poco sufriera algún tipo de problema, la nueva administración de la batería se hará efectiva.

Pixel 6a quemado Android Authority

Desde la "actualización de la muerte" del Pixel 4a al rendimiento inconsistente de la batería del Pixel 6a, Google se está enfrentando a un problema en la serie "A" que se hace difícil ignorar según Android Police.

Si va a aplicar esa medida a los Pixel 6a "impactados" que lleguen a los 400 ciclos de vida de la batería, ahora estaría preparando otra más drástica con un cambio en el sistema Battery Health Assistance (BHA) que forzaría una gestión más estricta de este componente.

La serie "A" está dando muchos problemas

Un despiece de la app Settings Services de Google ha dado algunas claves sobre esta nueva directriz que afectaría cómo los Pixel gestionan las baterías envejecidas.

BHA es un conjunto de funciones que se introdujeron en el Pixel 9a y que están diseñadas para preservar la vida de la batería al limitar el voltaje máximo y las velocidades de carga. El objetivo es extender la vida útil de la batería y prevenir que se dañe.

Aunque tiene un hándicap, ya que reduce la velocidad de carga y la capacidad de la batería según pasa el tiempo. Los 7 años de actualizaciones de Android se pueden ir al traste si pasados varios años la batería empieza a perder horas de pantalla.

BHA ha sido opcional en los modelos antiguos Pixel, pero esto podría cambiar, ya que se ha encontrado una línea de código en el nuevo APK en la que se puede leer: "La asistencia para el estado de la batería no se puede cambiar hasta que se reemplace la batería".

Lo que significa que si no se reemplaza la batería por otra, BHA estará activo reduciendo sí o sí la capacidad y la velocidad de carga.

Aquí Google, al igual que va a hacer con las baterías del Pixel 6a, se podría comprometer a reemplazarlas a través de una página de registro, pero que a los años del lanzamiento de un producto tenga que estar reemplazando baterías no parece que sea un gran negocio a la larga.

Battery Health Assistance (BHA) es una medida que ha aparecido en el despiece de la APK y todavía no está activa, al igual que Google no ha declarado nada al respecto. Habrá que esperar, pero si el problema de las baterías sigue apareciendo en nuevos modelos, al gigante tecnológico no le quedaría otra solución.