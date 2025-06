Gmail va a cambiar para siempre: con esta nueva opción vas a decir adiós a los correos que realmente no quieres leer

Es muy probable que, en el momento de leer estas palabras, tu buzón de entrada de correos electrónicos esté lleno, y da igual cuándo leas esto; incluso si Gmail ya ha implementado varias medidas en España contra el spam y otros correos molestos.

El gran problema no es el spam; si tienes una cuenta de Gmail, eso ya está relativamente controlado con los sistemas implementados por Google (aunque no sean perfectos); el verdadero problema son los correos molestos, que no son spam.

Por ejemplo, correos de servicios que usamos, pero que no son realmente interesantes o necesarios; o correos cortos que realmente no tienen mucho más que una frase y que podrían haber sido un mensaje. Son correos que no podemos simplemente marcar como "spam".

De hecho, la gran molestia de estos correos es que se pueden leer directamente desde las notificaciones; y aún así, tenemos que abrir la app de Gmail para marcarlos como leídos y que no saturen nuestro buzón. Afortunadamente, la solución ya está aquí.

Algunos usuarios se están encontrando con un nuevo botón en las notificaciones de Gmail para marcar correos como leídos; de esta manera, no será necesario entrar en la app simplemente para indicar que ya hemos leído ese correo y que no nos interesa.

El nuevo botón está apareciendo ya en las cuentas de algunos usuarios, según Android Authority; aunque como es lo habitual en Google, este cambio se está aplicando poco a poco y la mayoría de la gente aún no lo tiene.

Nuevo botón de "Marcar como leído" en la notificación de Gmail para Android Android Authority El Androide Libre

El nuevo botón de "Marcar como leído" aparece al lado de los botones actuales de "Archivar" y "Responder" que ya están presentes en las notificaciones de Gmail; y hace exactamente lo que dice, marcar el correo como leído para que no aparezca como pendiente.

Este es un cambio que tiene sentido, no sólo porque es tremendamente útil, sino porque encaja con la nueva visión que Google tiene sobre las notificaciones, que nos permitirán hacer más cosas sin tener que abrir la app.

Desde Android 16, las notificaciones son más completas y las apps pueden personalizarlas para diferentes usos; por ejemplo, una app de reparto de comida puede mostrar el tiempo que queda para que llegue nuestro pedido, mostrando gráficos relacionados.

El objetivo es que no tengamos que entrar en las apps para realizar funciones básicas, ahorrándonos tiempo que podemos usar en otras cosas; en el caso de Gmail, esto significa que no tenemos que entrar en la app sólo para marcar correos como leídos.