Las cámaras de los Pixel 10 van a cambiar para siempre: el teleobjetivo potenciará las fotos macro de los móviles de Google

La semana pasada se levantó un gran revuelo sobre los "Pixelsnap" magnéticos de los Pixel 10 y esta comienza con un gran avance en la fotografía macro de los siguientes móviles de Google.

Google ha sido capaz de dar valor a ciertas funciones que pasaron desapercibidas en un primer momento gracias a la fotografía computacional.

Y ahora quiere seguir mejorando la fotografía de sus móviles al utilizar la cámara teleobjetivo para dar ese toque especial a las macro. Esas que se suele hacer con un plano bien cerca del sujeto a fotografiar.

Actualmente, los móviles Pixel usan la cámara ultra gran angular para tomar este tipo de fotos. Gracias a algunos ajustes, entre los que se incluye el autoenfoque, se permite usar esta lente.

Normalmente logra un gran resultado para esas fotos más cercanas, ya sean de una persona o de esa flor con sus pistilos. Aquí la idea de Google es potenciar este tipo de fotografías con esta misma técnica, pero introducirá el teleobjetivo en la ecuación.

Prototipo filtrado del Google Pixel 10 Pro coolapk El Androide Libre

Android Headlines reporta que Google aprovechará la cámara teleobjetivo en la serie Pixel 10 para la fotografía macro. Y el objetivo es usarla justo antes de que la cámara cambie al sensor de la ultra gran angular, que aparentemente puede acercarse al sujeto sin perder enfoque.

Lo curioso es que Google no elimina la función macro del ultra gran angular, y se debe a que la distancia mínima de enfoque del teleobjetivo es mayor. Lo que significa que la distancia al sujeto determinará si se usa una u otra.

Hay un fabricante que ha jugado antes con esta idea para dar buenos resultados. Ahí está Nothing que usó la misma técnica en la serie Phone (3a). Y parece que Google se ha inspirado en la compañía comandada por Carl Pei para llevarla a sus Pixel 10.

Se desconoce, según 9to5Google, si este cambio se producirá en toda la serie Pixel 10, o solamente se quedará en alguno de los cuatro modelos que supuestamente Google presentará pasado mediados de agosto.

No solo se encuentran en esta tesitura Nothing y Google, sino que OPPO lanzó el Find N5 con esta capacidad de usar el teleobjetivo para la macro, al igual que OnePlus con el OnePlus 13, aunque no fuera mencionado por la marca.

Ahora solo queda esperar a que entre el verano para ir a ese mes de agosto y el día 20 en el que se producirá el evento de presentación de la nueva serie.