Nothing muestra parte del diseño del Phone (3) con el que dice adiós a su icónico Glyph LED de los Phone (1) y (2)

Parte del diseño del Nothing Phone (3) Nothing

Después de conocer el precio del Nothing Phone (3) a través de una filtración que indica que llegará, al menos, a un precio menor del que dijo Carl Pei, CEO de la marca británica, ahora la misma ha mostrado parte del diseño de su trasera.

Nothing ha utilizado su cuenta X (antes Twitter) para publicar una imagen de lo que parece como la parte trasera de su flagship que se presentará el 1 de julio en Londres, Reino Unido.

En la publicación solo se puede leer "Phone (3)" y un dato bien importante que sigue mostrando el interés de la marca británica por destacar en el diseño: "Ingeniería de ultraprecisión".

Y ya está, no ha compartido nada más, aunque la imagen da para mucho, ya que confirma que Nothing dice adiós al Glyph LED que ha sido el común denominador en el diseño desde que empezase a ser conocida con el primer Nothing Phone (1).

La imagen va a la par que cada uno de los lanzamientos que han incluido también a su submarca CMF by Phone y que destacan por ese toque futurista y distinto con el uso de colores claves como lo ha sido su naranja tan especial.

Porque tampoco se puede saber si es un plano cercano de una de las partes de la trasera, o lo que sería uno más abierto que presente el diseño definitivo.

Aquí Nothing siempre ha sabido jugar muy bien sus cartas desde las redes sociales para ir aumentando el hype de sus dispositivos móviles y ahora nos encontramos en las mismas. Lo mejor es que queda claro que va a apostar a lo grande por el diseño.

Podríamos hacer una descripción más detallada del uso de las líneas rectas y algunas curvas, pero vamos a esperar simplemente a la próxima publicación que haga y que ofrezca más detalles sobre el Nothing Phone (3), que será definido por la inteligencia artificial generativa.

En los dos nuevos Phone (3a) y Phone (3a) Pro incluyó Essential Space con la tecla especial para la IA y así darle una vuelta al uso de la Gen AI, y que OnePlus ha seguido para incluir lo denominado como Mind Space con la tecla Mind Plus, vistos en el nuevo OnePlus 13s.

El mismo Carl Pei a primeros de año envió un correo a sus empleados indicando que el Phone (3) iba a estar caracterizado por la IA, así que se desconoce si la idea es ampliar sus funciones para así diferenciarse de los móviles lanzados en marzo de este año.