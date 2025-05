El Galaxy S25 Edge, el móvil prodigioso de Samsung por su delgado grosor, ya se puede comprar en España

El Samsung Galaxy S25 Edge es un móvil que no está falto de rendimiento y que es bien especial por saber que en la mano tienes un "Samsung" bien delgado. Uno de los móviles más sorprendentes del fabricante coreano ya se puede comprar en España.

163 g de peso y 5,8 mm de grosor son las claves de este móvil, que también lleva en su interior al chip de Qualcomm de moda: el Snapdragon 8 Elite, que ha demostrado un gran rendimiento y una gran eficiencia energética.

Un móvil bien delgado que cuenta con un perfil curvado y un marco de titanio que ofrecen tanto estilo como durabilidad, a lo que hay que sumar la presencia del cristal Corning Gorilla Glass Ceramic 2 para una protección duradera de la pantalla.

Al igual que en toda la serie Galaxy S25, su pantalla también es excelente: LTPO AMOLED 2X de 6,7 pulgadas con tasa de refresco de 120 Hz y una resolución de 1.440 x 3.120. Da soporte a HDR10+ y cuenta con un índice de pantalla a cuerpo del 92,1 %.

Antes de pasar a su cámara y su batería, el Samsung Galaxy S25 Edge se puede comprar en España por 1.259 euros en la variante de 12 GB de RAM + 256 GB y por 1.379 euros en la variante con 512 GB de memoria interna.

Samsung Galaxy S25 Edge Álvarez del Vayo El Androide Libre

En la fotografía también destaca, aunque no está a la par que el Galaxy S25 Ultra, por su cámara de 200 Mpx de lente panorámica y una ultra gran angular de 12 Mpx. En la frontal, monta una de 12 Mpx. ProVisual Engine se encarga de mejorar las fotos a nivel profesional con detalles más nítidos y tonos de piel más reales en los retratos.

La batería es de 3.900 mAh con carga por cable de 25 W e inalámbrica de 15 W. Gracias a la presencia del chip Snapdragon 8 Elite, que ha dejado bien clara su gran eficiencia energética, es un móvil que llega al día de autonomía.

Un smartphone muy especial en el diseño gracias a su delgado grosor y poco peso para ofrecer una experiencia bien distinta a lo que ha sido cada uno de los móviles de la serie Galaxy S que han sido lanzados por Samsung en España.

Es un móvil con un gran abanico de detalles como Bluetooth 5.4, WiFi 7, soporte a Banda Ultraancha, resistencia al agua y polvo IP68 (sumergible hasta 1,5 m durante 30 minutos) y cuenta con One UI 7 basado en Android 15.

Una actualización que ha logrado cambiar la experiencia de usuario y que ha venido con Now Bar y Now Brief como los protagonistas. De hecho, en la beta de One UI 8, que ya está disponible en varios países, se van a mejorar para que desde la pantalla de bloqueo se pueda pasar a las llamadas o activar el modo no molestar.