Adiós a una de las cosas más originales de los móviles Nothing: así van a cambiar su diseño para siempre

Desde el principio, uno de los puntos fuertes de Nothing, y lo que la ha diferenciado del resto de marcas, ha estado en el diseño. Su primer producto, los auriculares Nothing ear (1) introdujeron su apuesta por las transparencias y el diseño futurista.

Son unos principios de diseño que todos los productos de Nothing han seguido hasta la fecha, incluyendo los smartphones, donde la iluminación Glyph ha sido la protagonista; unas luces integradas en la trasera que brillan según el contexto.

Ahora, podemos decir adiós a estas luces de notificación. Nothing ha publicado otro adelanto del futuro Nothing Phone (3), y ha declarado que ha "matado" la interfaz Glyph; una decisión que parece sorprendente, pero que tiene sentido.

Para entender por qué Nothing puede haber acabado con Glyph, hay que recordar la manera en la que la compañía anunció el Nothing Phone (3). La publicación en redes sociales mostraba un número "3" con un estilo particular.

Por ahora, Nothing no ha confirmado nada, pero todo indica que el Nothing Phone (3) podría tener una pantalla integrada en la trasera; o al menos, eso es lo que interpretamos de estas publicaciones.

We killed the Glyph Interface. pic.twitter.com/wlLHNzzc72 — Nothing (@nothing) May 29, 2025

Una pantalla podría cumplir muchas de las funciones de Glyph, y abrir la puerta a otras nuevas. En la actualidad, Glyph es usado para avisar al usuario de una nueva notificación o una llamada, con patrones dedicados, además de por estética.

A juzgar por el estilo del "3", es muy probable que la pantalla integrada en el Nothing Phone (3) esté basada en tecnología LED de puntos, que permite obtener la suficiente resolución para mostrar texto sin consumir demasiada batería.

De esta manera, el Nothing Phone (3) podría mostrar desde mensajes de texto directamente en la trasera, ilustraciones, o incluso animaciones personalizadas con nuestro nombre, por ejemplo; las posibilidades son numerosas.

Para comprender cómo funcionaría algo semejante, sólo tenemos que fijarnos en el ROG Phone 9 de ASUS, que ya incluye una pantalla mini-LED que permite mostrar animaciones e iconos a elección del usuario o dependiendo de la función.

Estamos hablando de supuestos, pero si Nothing decide dar el salto a una pantalla LED para la trasera, podría hacer del Nothing Phone (3) uno de los móviles de gama alta más interesantes del mercado.

A diferencia del ROG Phone 9, el Nothing Phone (3) apunta a un precio en torno a los 1.000 euros, y está previsto que se enfrente al Pixel 9 y al Galaxy S25; será la primera vez que la compañía tiene una competencia como esa.

De ahí que Nothing pueda sentir la necesidad de aportar algo muy diferente de sus competidores para llamar la atención de los usuarios; además del diseño, la apuesta por la IA probablemente será otro aspecto llamativo.