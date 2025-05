Nothing Phone (3) es oficial: cuándo llegará el primer smartphone premium de la marca contra Google y Samsung

Nothing Phone (3) Nothing El Androide Libre

Nothing está a punto de dar el mayor paso de su historia, con el próximo lanzamiento del Nothing Phone (3) el próximo mes de julio de 2025; así lo ha confirmado la compañía en un mensaje en redes sociales.

Desde su nacimiento, Nothing fue una compañía que hacía las cosas de manera diferente; por ejemplo, su primer producto fueron unos auriculares inalámbricos, y su primer smartphone no llegó hasta el año siguiente. Incluso entonces, Nothing evitó enfrentarse a los principales nombres del sector, optando por centrarse en la gama media con el Nothing Phone (1).

Desde entonces, todos los lanzamientos de Nothing han apuntado a la gama media, e incluso más bajo; por ejemplo, con su nueva marca CMF de móviles baratos. Y es una pena, porque muchos nos preguntábamos de qué era realmente capaz la compañía fundada por Carl Pei, que fue el responsable de la mejor época de OnePlus. Y ahora, por fin vamos a descubrirlo.

El propio Carl Pei fue el encargado hace unas semanas de anunciar el precio aproximado del Nothing Phone (3) de 800 libras, aproximadamente 950 euros al cambio. En efecto, es muy raro que lo primero que se sepa de un nuevo producto sea su precio, antes incluso que mostrar el dispositivo al público; pero eso revela lo importante que ha sido esta decisión para el futuro de la compañía.

Y es que 950 euros pone al Nothing Phone (3) muy cerca de la barrera psicológica de los 1.000 euros, y compitiendo directamente contra los grandes del sector. El Pixel 9, por ejemplo, cuesta 899 euros en España, y el Galaxy S25 de Samsung parte de los 909 euros. En otras palabras, Nothing va a tener que ofrecer algo diferente y algo mejor que los smartphones con Android más populares del sector.

Phone (3). It's a magic number.



Coming July 2025. pic.twitter.com/WEQ7Vcf72H — Nothing (@nothing) May 20, 2025

Por el momento, hay pocas pistas de cómo Nothing pretende conseguir semejante proeza. El anuncio de hoy sólo habla del "Número mágico" refiriéndose al 3, pero poco más. Por eso, tenemos que fijarnos en otros anuncios de la compañía, como por ejemplo, su apuesta por la IA.

Recordemos que el año pasado, Nothing presentó su asistente personal basado en IA, y a principios de año, introdujo Essential Space, un espacio personal en el que el asistente podía ayudarnos a capturar elementos de la pantalla para usarlos luego. Es una función muy original y que no se encuentra en dispositivos de la competencia, y es muy probable que Nothing quiera competir usando este tipo de exclusivas.

Por lo demás, es de esperar que el Nothing Phone (3) cuente con 'hardware' puntero para compensar la subida de precio. Las primeras filtraciones hablan de un procesador de Qualcomm tan potente como el nuevo Dimensity 9400e, lo cual no deja muchas opciones, y la posibilidad de un Snapdragon 8 Elite es real.