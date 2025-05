Revolución en las baterías de Samsung: esta es la nueva tecnología que va a eliminar las restricciones actuales

Los móviles de Samsung son algunos de los mejores modelos basados en Android del mercado, pero siguen por detrás en un aspecto fundamental respecto a sus competidores: la batería. Eso ya está cambiando con una mayor apuesta del fabricante por nuevas tecnologías que permitan crear baterías de mayor capacidad y menor tamaño; y no, no estamos hablando de las baterías de silicio carbono que tanto están dando que hablar en China.

El nuevo Galaxy S25 Edge es el modelo que arranca esta nueva era para Samsung, con una batería de 3.900 mAh pese al reducido grosor de 5,8 mm del dispositivo. Una batería que ha sido creada por Samsung SDI, la división dedicada a la electrónica y a las baterías de la compañía coreana; esto es algo llamativo porque el resto de la gama Galaxy S25 usa baterías de ATL (Amperex Technology Limited) y la compañía tiene otros proveedores como BYD y LG.

El hecho de usar sus propias baterías en el S25 Edge es un gran paso adelante para Samsung, y es solo el principio. El medio coreano The Elec ha revelado que Samsung SDI ha desarrollado una nueva tecnología de batería llamada SUS CAN, donde SUS son las siglas de "Stainless Use Steel"; en otras palabras, es una batería basada en el acero inoxidable para obtener más densidad, potencia, y una mayor seguridad.

Con SUS CAN, Samsung SDI puede crear baterías con una mayor capacidad de las actuales, que al mismo tiempo solucionan algunos de los problemas comunes en móviles de Samsung. Por ejemplo, SUS CAN permite aumentar la velocidad de carga, que ha sido uno de los puntos débiles de los Galaxy en los últimos años cuando se comparan con sus rivales provenientes de China.

El uso de acero inoxidable sustituye al aluminio en las baterías actuales; aunque no es un material tan bueno para disipar el calor, es más resistente a la corrosión y a los golpes; pero sobre todo, los consumidores se alegrarán de saber que este material ayudará a reducir el problema de las baterías hinchadas que ha afectado a algunos modelos de Samsung en la última década.

El uso de acero inoxidable en la carcasa de la batería también soluciona otro problema común, el reemplazo de la batería. Recordemos que a partir del 2027 todos los fabricantes de móviles tendrán que instalar baterías extraíbles en sus dispositivos, que puedan ser reemplazadas fácilmente por el usuario y sin necesidad de acudir al servicio técnico como hasta ahora. Una carcasa de acero inoxidable facilitará este proceso y permitirá a Samsung cumplir la ley europea.