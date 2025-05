SailfishOS, la alternativa a Android de Europa que podría darle autonomía frente a los sistemas de EEUU y China

La geopolítica ha cobrado un renovado impulso desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca para su segundo mandato. Las oscilaciones que ha causado en política y en economía se han sentido por todo el mundo, y España no se ha librado de ellas. Posiblemente es en Europa donde más cambios se verán, porque se ha pasado de ver a Estados Unidos como un fuerte aliado a, con suerte, una entidad neutral, cuando no hostil.

Esto se ha podido comprobar a nivel militar, económico o de relaciones internacionales, y es cuestión de tiempo que, si no cambian mucho las cosas, también se vea a nivel de seguridad. Y es ahí donde entran las relaciones de los diferentes países con las grandes corporaciones digitales estadounidenses que dominan en todo el mundo, salvo en China.

En cuanto a los móviles, Android e iOS son los sistemas operativos más usados en todo el mundo, y ambos son de Estados Unidos. Esto puede suponer un problema a largo plazo si las relaciones entre el país americano y el continente europeo no se restablecen, algo que parece difícil. Así pues, algunos se están empezando a preguntar si no habría que crear una alternativa a estos sistemas, una europea. La cuestión es que ya existe, es un sistema llamado SailfishOS.

El origen de Sailfish

Aunque en 2025 sea impensable la idea de crear un sistema operativo que compita con Android y con iOS (aunque Huawei está en ello), hace una década y media había muchas opciones abiertas. Estaba WebOS, FirefoxOS y Nokia tenía en su catálogo dos opciones, Symbian y Maemo. Este último estaba llamado a ser el futuro de la empresa, aunque era algo complejo.

Por eso, en 2011 se alió con Intel para crear Meego, uniendo Maemo con Moblin, un sistema creado por la compañía estadounidense. La idea era crear un sistema operativo que pudiera ser una alternativa a lo que hacían Google y Apple, y no depender de esas empresas. Nokia se beneficiaría mediante la venta de dispositivos e Intel por la venta de componentes para fabricar esos dispositivos.

SailfishOS El Androide Libre

El problema es que la apuesta de Nokia por Meego fue escasa, y poco después estaba poniendo todos los huevos en la cesta de Windows Phone. Así, los trabajadores de esa división decidieron continuar el proyecto con una empresa propia, llamada Jolla. Meego se convertiría en SailfishOS.

Compatibilidad con Android

En 2013 el proyecto crecía y añadió una de las funciones más importantes de su historia: compatibilidad tanto con los procesadores que usaban los fabricantes de móviles Android, para que optar por SailfishOS no fuera un problema, y compatibilidad con las apps de este sistema, para que los desarrolladores no tuvieran que convertir el código de sus apps. Sabían que si dependían de eso sería imposible crear una alternativa.

SailfishOS en un móvil Jolla El Androide Libre

Actualmente el proyecto sigue adelante, habiendo estado por ejemplo en el MWC 2025 de Barcelona, donde han mostrado incluso un ordenador con su sistema operativo. Este sistema está diseñado para poder ser usado no sólo en smartphones, sino también en tablets, relojes, televisores y otro tipo de dispositivos. De esta manera, se plantea como una opción real como ecosistema completo.

Gobernanza propia

Pero la clave de SailfishOS no es que sea mejor o peor como sistema operativo, que tenga más o menos funciones, más allá de que sea un sistema plenamente usable, claro. La clave es que se trata de un sistema europeo, con lo que eso implica. La no dependencia de empresas de fuera del continente es clave si lo que se quiere es no depender de las decisiones de gobiernos extranjeros.

Ordenador con Sailfish Jolla El Androide Libre

Lo que le pasó a Huawei con Google bien podría pasarle a empresas europeas, aunque nos parezca algo escandaloso. También parecía que cuando la administración Trump estableció el veto a Huawei sería una cuestión de días que se levantara y la compañía pudiera seguir operando con normalidad. No ha sido así.

Esta situación es posible porque prácticamente todo el desarrollo de la tecnología digital que se usa en Europa viene de Estados Unidos. Desde las redes sociales a los sistemas operativos, pasando por las plataformas de streaming... Lo que ha logrado Silicon Valley a nivel mundial es impresionante, y parece que sólo China, y en menor medida India y otros países, parecen querer luchar contra ello. Europa creía que no sería necesario, que estaban del lado de Estados Unidos, pero visto lo visto en los últimos meses no parece una locura empezar a plantear alternativas al oligopolio que tienen empresas como Apple, Alphabet, Meta o Microsoft en nuestro continente.

El futuro es la IA

Por último, no hay que perder de vista que estamos en un momento de cambio, como pasó a finales del siglo pasado de la computación local al auge de Internet y a finales de los años 10 con el paso de los ordenadores a los smartphones. Actualmente estamos empezando a vislumbrar lo que será la era de la inteligencia artificial, y el sistema en el que se ejecute esa IA será clave también.

Estados Unidos y China están compitiendo por esta nueva tecnología, y la implementarán en sus móviles, porque hasta la llegada masiva de las gafas de realidad aumentada, seguirán siendo estos los dispositivos de mayor alcance. Y contar con un sistema capaz de ejecutar modelos de lenguaje, que puedan correr en diferentes aparatos, y que se desarrolle en Europa, no es algo menor.