Adiós a uno de los mejores móviles de Samsung en España: su muerte parece inevitable tras el último lanzamiento

La reciente presentación oficial del Samsung Galaxy S25 Edge ha supuesto todo un recordatorio de que la compañía coreana aún está en la vanguardia en el desarrollo de smartphones. Es el modelo 'premium' más fino del mercado, sin realizar sacrificios notables en aspectos importantes como la potencia, la fotografía, o la batería. Pero también trae una mala noticia bajo el brazo.

La última filtración publicada por el medio coreano The Elec revela que el Galaxy S26+ va a ser cancelado, y que será sustituido por el modelo Edge. Se trata de una decisión que tiene todo el sentido del mundo, y que se esperaba desde hace años, pero que no deja de ser dolorosa para los usuarios que aún tienen al modelo Plus entre sus smartphones favoritos.

De todos los modelos de la gama Galaxy S, el Plus siempre ha sido el más incomprendido. No es tan barato como el modelo básico, ni ofrece el mismo 'hardware' puntero que el modelo Ultra; se encuentra en un incómodo término medio que es su mayor debilidad, pero al mismo tiempo, su mayor fortaleza. De hecho, aunque es olvidado por muchos compradores, para muchos otros es su móvil preferido por estas razones.

El Galaxy S25+, por ejemplo, es un móvil ideal para quienes quieren una pantalla más grande (de 6,7 pulgadas frente a las 6,2 del Galaxy S25) pero tiene otras ventajas respecto al modelo básico, como una batería de mayor capacidad con carga más rápida e incluso compatibilidad con UWB (Ultra-WideBand para dispositivos como rastreadores) como el Galaxy S25 Ultra. Lamentablemente, el modelo Plus siempre ha tenido dificultades para atraer a los consumidores, y se espera que represente únicamente 6,7 millones de los 37,7 millones de unidades que Samsung espera vender de la gama Galaxy S25.

Esta no es la primera vez que se reporta su muerte anticipada; pero esta ocasión parece ser la definitiva. Y es que ahora Samsung tiene un sustituto apropiado, un dispositivo que también se encuentra a medio camino del modelo básico y el Ultra, pero que es un poco más caro; hablamos, por supuesto, del Galaxy S25 Edge.

Siendo sinceros, hay menos motivos para comprar un S25+ ahora que el S25 Edge ha llegado al mercado. El nuevo modelo no sólo es más fino y ligero, sino que tiene una mejor cámara principal; sin embargo, el Edge se queda atrás en un aspecto tan importante como la batería, y cuesta 100 euros más de partida. Pero esa no es justificación suficiente para que Samsung mantenga cuatro modelos diferentes en su gama alta, especialmente si quiere ahorrar en costes de producción y desarrollo.

Por todo esto, la filtración de que Samsung no lanzará un Galaxy S26+ no es del todo sorprendente; la próxima gama estará compuesta del Galaxy S26, Galaxy S26 Edge, y Galaxy S26 Ultra. Sin embargo, los directivos de la compañía no quieren enterrar completamente el modelo Plus, al menos no por ahora.

El futuro del modelo Plus dependerá en buena medida del éxito del Galaxy S25 Edge. Según el periodista Max Jambor, es cierto que Samsung está considerando el fin del Galaxy S25+, pero que la decisión final aún no ha sido tomada. La dirección está esperando a ver cómo son las ventas del Galaxy S25 Edge antes de firmar la decisión; si no alcanzan el nivel esperado, probablemente preferirán continuar con el modelo Plus y simplemente adoptar las mejoras del Edge en las próximas generaciones. Sin embargo, teniendo en cuenta que los proveedores europeos parecen "contentos" con el Galaxy S25 Edge, y que se esperan ventas elevadas, esta esperanza puede terminar pronto.