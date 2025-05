Tu móvil Galaxy te va a dar resúmenes con voz todos los días: así será la nueva función de los móviles de Samsung

One UI 7 basado en Android 15 ya se ha desplegado en los últimos flagships del fabricante coreano que recibirán esta gran actualización como la última. Una que incluyó, en su versión estable que apareció por primera vez en los Galaxy S25 cuando fueron presentados, a Now Bar con Now Brief. Esta última función se encarga de dar resúmenes, y bien pronto lo hará de una forma bien distinta.

Android Authority destripó el nuevo firmware beta de One UI 8 y ha descubierto que Samsung está trabajando en un botón llamado "Escucha Brief". Aparece en varias líneas de código de las capturas de pantalla que aporta al medio para dejar claro que en vez de leer un resumen en texto por parte de la IA generativa, se hará a través de un audio.

Now Brief actualmente ofrece la opción de recibir un resumen de la mañana, la tarde o de la noche. Y lo que hace es dar información relacionada que nos puede interesar como los eventos próximos que tengamos, el pronóstico del tiempo, actualizaciones del tráfico por si hubiera algún atasco en el camino al trabajo y las noticias.

Al ser texto de IA generativa el lenguaje es natural, así que la propuesta es muy interesante por parte de Samsung al tener que olvidarnos del texto y dejar que en segundo plano se reproduzca el audio de "Listen Brief". De hecho, en una de las capturas se puede ver cómo se permite que los usuarios puedan elegir entre el motor de texto a voz de Google y el de Samsung.

No solo se quedará en un toque para que se reproduzca de una vez y de forma continua "Now Brief", sino que ofrecerá la opción de pausar, reproducir y parar el audio. Así que, en este sentido, Samsung quiere dar una experiencia completa que podría ser similar a la que ofrece Amazon con Alexa cuando se le pide un resumen del día, aunque aquí la diferencia yace en que Now Brief da un resumen hilado al uso que el usuario dé a su móvil.

Aunque en este sentido todavía le falta madurar a Now Bar al igual que Now Brief, aunque con esta nueva función de Brief dará un salto cualitativo para que sea más usado. Ya permite incluir ciertas funciones para que ofrezca resúmenes del contenido que nos puede gustar, pero lo mencionado, está todavía en sus primeros pasos.

Se espera que con la presentación de los nuevos plegables Galaxy Z Fold 7 y Z Flip 7 para el mes de julio llegue la versión estable de One UI 8 basado en Android 16 y cuente con esta novedad que hará que Now Bar vaya tomando más valor, ya que la opción de reproducir el resumen del día al conducir o simplemente estando en casa en segundo plano es más interesante que hacerlo al leer el resumen.

Manuel Ramírez El Androide Libre

Una actualización a Android 16 que va a llegar mucho antes de lo pensado después del retraso ocasionado con One UI 7 y así se pase a One UI 8.5 en los próximos Galaxy S26 que se presentarían en las primeras semanas de 2026. Lo que no se sabe es si Samsung tiene planteado lanzar la versión final de One UI 8 a los días de la presentación de sus plegables, o esperará un poco más para dar más espacio.