La versión web de Google Keep cambia para siempre con una novedad que esperábamos desde hace tiempo

Fotomontaje inspirado en Google Keep Manuel Ramírez

En una app de tomar notas como Keep el uso de un PC con su teclado da alas para poder escribir más rápido, aunque no todas las funciones y experiencias de la versión móvil están disponibles. Es un hecho que Google le da más importancia a Keep en Android con algunas novedades como la que lanzó hace un par de meses con su nuevo botón, pero al menos esta vez ha desplegado el formato de texto en la versión web.

Ahora cualquier usuario que utilice Keep en la versión web podrá usar la negrita, la cursiva y el subrayado para dar formato a los textos que redacte con el teclado de su PC. Google también ha estado oportuno y permitirá crear secciones específicas con las cabeceras H1 y H2 y sus respectivos botones para resaltar cualquier texto.

De esta forma, va a ser bien fácil enriquecer las redacciones que se hagan en Keep y con todo lo que significa que se sincronicen de inmediato con el móvil y tablet. Así que para muchos momentos será más interesante usar Keep desde el navegador para dar formato rápido a ciertos párrafos o textos. Por lo que se convierte en una de las actualizaciones más esperadas para darle un mayor sentido a todo lo que anotemos en Keep.

Las nuevas funciones de formateo de texto de Keep en versión web están disponibles al hacer clic en el botón "A" en la esquina inferior izquierda. Y la verdad que es sumamente sencillo abrir una nota, seleccionar texto rápidamente con el ratón y luego aplicar algunas de las opciones como la negrita o la cursiva.

Según Android Police, esta actualización ya está siendo desplegada, pero como sucede con otras tantas, al hacerse por fases, puede ser que no esté disponible para algunos. En nuestro caso sí que hemos podido aplicar las opciones de formato de texto con una de nuestras cuentas, y al hacer clic en una nota aparece la barra con las distintas opciones de formato.

Las nuevas opciones de formato de texto de Keep en web

De todas formas, y aunque Google vaya mejorando Keep de tanto en tanto, es una aplicación bastante sencilla en web, aunque sí que permite realizar actualizaciones rápidas y cuando uno se acostumbra la puede convertir en su app de notas favorita, y más si cabe ahora para esas ediciones rápidas para que la nota se vea perfecta desde el móvil o la tablet.

Google en este sentido no ha querido complicar la experiencia de Keep como una app de tomar notas, ya que muchas veces se puede conseguir el efecto contrario, que el usuario la evite cuando solo quiere añadir la lista de la compra, poner algún recordatorio o una receta rápida de cocina.

Para el resto de experiencias ya está Notion que año tras año se ha convertido en la app de notas por excelencia a todos los niveles y que una vez bien controlada, puede ofrecer una experiencia magnífica. Si ya se desea algo más simple y práctico, Keep seguirá estando ahí para ciertos menesteres.