Google quiere que tu teléfono móvil se convierta en tu próximo ordenador: estas son las 3 funciones que debería priorizar

Google y Apple han ido desarrollando en paralelo sus sistemas operativos móviles, copiándose el uno al otro e innovando de manera independiente también. En ocasiones algunas funciones no han llegado a España, porque se quedan en mercados como el estadounidense, pero en general podemos ver que los dos sistemas han avanzado mucho en un mismo sentido: priorizar los móviles y, en parte, ampliar las funciones de las tablets. A veces, eso sí, las funciones son exclusivas de la Unión Europea.

Pero se nota mucho que tanto iOS como Android han sido desarrollados para smartphones, y que no hay un interés en evolucionar el sistema hacia los ordenadores personales, sean de sobremesa o portátiles. Quizás en el caso de Google ChromeOS sea la razón, aunque los últimos rumores hablan de una mayor integración con Android. En el caso de Apple también hay rumores relacionados con iPadOS, pero no hay nada confirmado.

Sin embargo, parece que Android 16 o Android 17 podrían ser el primer sistema operativo de Google diseñado para móviles que, además, se podría usar de manera cómoda como si fuera un ordenador. No se trata de instalar Android en un portátil, sino de convertir un smartphone con un monitor, un teclado y un ratón en un sistema de sobremesa, tal y como hace Samsung con DeX.

Un cambio importante

Esta nueva característica sería una de las más importantes en la historia de Android. El sistema ya es lo suficientemente maduro como para que muchas personas usen sus móviles para trabajar, aunque no siempre sea suficiente con usar un smartphone. La cuestión es que aún hay muchas empresas o profesionales que no pueden depender de solo el móvil por muchos motivos.

Si Android permite el uso de un sistema de escritorio eso podría hacer más cómoda la utilización de aplicaciones actuales y, además, permitir a los desarrolladores crear apps mucho más potentes, porque Android ya tiene soporte para teclado y ratón, por lo que sería viable construir sistemas de edición avanzada de vídeo similares a los que hay en Windows o MacOS, aplicaciones de renderizado, de edición en 3D y todo tipo de programas mucho más complejos.

Chema Flores El Androide Libre

La potencia de los móviles también hace tiempo que no es un problema, y procesadores como el Qualcomm Snapdragon 8 Elite ya han demostrado que son más que suficientes para una ingente cantidad de tareas. La RAM tampoco es ya un cuello de botella, e incluso la autonomía de los móviles ha mejorado. Parece que el hardware ya está en el momento óptimo. Ahora le toca al software.

Las 3 claves del modo escritorio

Esta característica está siendo desarrollada por Google y ya está avanzada, aunque no es seguro que vaya a llegar en la versión que se espera para dentro de unas semanas, Android 16. Quizás Android 17, si no hay retrasos, sea la versión elegida. Algunos desarrolladores ya han podido activar la función, que aún no está acabada, y han visto cómo será, aunque Google debería cuidar ciertos aspectos.

Conexión inalámbrica. Una de las funciones más avanzadas de DeX es la de poder ser usado de manera inalámbrica, usando una red WiFi. Esto podría hacer de la nueva función de Android algo que se usara mucho en el día a día de manera fluida y sin necesidad de tener que coger cables. Además, permitiría la carga del móvil mientras se usa como ordenador.

A por el iPad. Se rumorea que Apple está preparando algo similar a esto para el iPad, y Google querría plantear una alternativa en Android que no dependiera de este tipo de dispositivos, mucho menos exitosos que los de Apple. De crear este entorno para móviles, la cantidad de usuarios potenciales sería mucho mayor.

Ratón entre móvil y monitor. Una función que hemos visto ser usada en Samsung es la que permite la intercomunicación entre Windows y Android permitiendo usar el cursor entre el móvil y el ordenador moviendo incluso elementos. Esto sería útil también en esa nueva característica, casi tratando la pantalla del móvil y el monitor conectados como dos pantallas en paralelo, como el que usa dos monitores en un ordenador.

Un trabajo en desarrollo

Además de estas funciones, Google ya ha integrado en la versión que está actualmente disponible para algunos desarrolladores en la beta 1 de Android 16, características como el poder usar ventanas flotantes, poder arrastrarlas a los laterales para que ocupen la mitad de la pantalla, hacer que se pueda arrastrar contenido entre las apps de Google, como Chrome o Keep, etc.

Función de monitor externo en Android Alvarez del Vayo

Además, el sistema identifica el fondo de escritorio del móvil y lo muestra también en el monitor externo, además de mostrar en la parte inferior un dock con las aplicaciones principales y las que están en segundo plano. En la parte derecha están los tres botones de control, para poder abrir la multitarea, el cajón de aplicaciones o poder volver pulsando en la flecha, como se hace en los móviles.

Esto tiene más sentido que usar los gestos en una pantalla que no tiene por qué ser táctil, con lo que Google ha acertado mostrando los botones de control en la parte inferior derecha. Y arriba también tenemos acceso a los atajos de control, las notificaciones y demás, del mismo modo que podemos ver todos estos elementos en el móvil. Se trata de una serie de características que Google ya tenía en sus tablets con las versiones más actuales de Android, y que ahora trabaja en llevar a los móviles, permitiendo usar pantallas externas, lo que podría disparar su productividad.