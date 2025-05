La primera beta de One UI 8 basado en Android 16 llegaría este mismo mes a algunos de los mejores móviles de Samsung

Justamente al día de conocer dos de las novedades más importantes que llegarán en One UI 8 basado en Android 16, acaba de filtrarse hace unos minutos que Samsung tiene planeado lanzar la primera beta justo en este mes. Toda una sorpresa cuando se esperaba que comenzara en junio para que la versión final se viera en los nuevos móviles plegables de Samsung.

El retraso de la llegada de One UI 7 basado en Android 15 ha supuesto un varapalo para los propietarios de los Galaxy S24 y anteriores flagship, aunque se puede decir que la espera ha merecido la pena ante una actualización que ha pegado un gran cambio al sistema.

Ahora Samsung parece que está poniendo toda la carne en el asador para que el despliegue de Android 16 vaya a un mayor ritmo que One UI 7 basado en Android 15. Según cita Sammobile, la primera beta de One UI 8 se desplegará en las próximas semanas. Incluso ha dado justo la semana en la que podremos estar esperando la descarga de la actualización beta.

Lo que significa que algunos de los flagships Galaxy de Samsung en ciertas regiones podrían ganar el acceso al programa beta tan pronto como la tercera semana de este mes, justo al poco de haberse actualizado a Android 15. La tercera semana significa que estaríamos a poco menos de 10 días para dar el escopetazo de salida a una nueva actualización mayor.

De momento, Samsung no ha dado ningún anuncio oficial según Android Authority, pero con el inminente despliegue de la versión estable de Android 16, y dado el tiempo que la compañía se tomó para desplegar una importante y gran actualización como lo fue One UI 7, se espera que One UI 8 sea una actualización más modesta.

Habría algunos cambios en la interfaz para perfeccionar ese rediseño de algunos de los recovecos del sistema, al igual que mejoras en Now Bar, que Carpeta Segura use el espacio privado y un mejorado escritorio con Samsung Dex, entre alguna que otra nueva habilidad relacionada directamente con el desarrollo de Android 16.

Se desconoce la fecha exacta para la beta, pero aquellos usuarios que participen en el programa deberían de recibir una notificación a través de Samsung Members cuando esté disponible. Lo que se sabía hasta ahora es que la beta de One UI 8 llegaría en junio para que se produjera el despliegue de la versión estable en agosto después de ser presentada con el Galaxy Z Fold 7 y Z Flip 7 que se lanzarán en el mes de julio.

Una interesante noticia que muestra que la actualización estaría cerca de ser definida para ir puliendo algunos bugs a través del programa beta. Se desconoce si España será uno de los países elegidos, pero normalmente, hasta ahora, en Europa había sido Alemania uno de los primeros, siguiendo a Corea del Sur y otros.