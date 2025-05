Adiós a leer los mensajes de WhatsApp: la IA lo hará por ti, pero con el botón azul que ahora verás en todos tus chats

Hace un par de semanas WhatsApp anunciaba para España la llegada oficial de la función privacidad avanzada de chat. Esta nueva medida va a salvarnos de que Meta AI, el modelo de inteligencia artificial generativa de la app, pueda inmiscuirse en los chats más privados con un nuevo botón que se encargará de realizar resúmenes de las conversaciones.

Los resúmenes no son algo nuevo y Apple los ha estado ofreciendo con Apple Intelligence, aunque tuvo que retirar finalmente esta experiencia porque todavía no estaba del todo acabada. La diferencia entre que Apple haga resúmenes de las notificaciones de los mensajes que llegan al móvil a que lo haga Meta es más que evidente, ya que el historial de esta última en torno a la privacidad no ha sido uno, que digamos, impoluto.

Que ahora esté a punto de lanzar una funcionalidad que se va a encargar de dar resúmenes de los chats que nos lleguen en WhatsApp, es un tema bien delicado. WaBetaInfo ha encontrado en la beta de WhatsApp para Android (2.25.15.12) que Meta AI se encargará de resumir de forma privada tus mensajes de chat grupales, de los canales y los individuales con el objetivo de que no tengas que estar leyendo mensajes extensos.

El reporte destaca que la función de resumen de Meta AI aparece cuando se recibe un número concreto de nuevos mensajes. Aparecería justo sobre el indicador de mensajes no leídos como un botón con la forma de una cápsula en el que se puede leer "Resumir con Meta AI". Similar al concepto de la transcripción de notas de voz a texto que llegó también hace unos meses.

Si se pulsa sobre ese botón, una solicitud se genera y se procesa de forma privada para asegurar que todos los mensajes privados no sean expuestos a WhatsApp, Meta o terceros. No queda claro si el resumen se mostrará en el mismo chat, a través de un mensaje emergente o de forma separada con un chat de Meta AI. Este detalle, según Android Police, aparecerá cuando esta nueva funcionalidad esté cerca del despliegue de la versión final.

El botón de resumir chats en WhatsApp WaBetaInfo

Hay un punto importante en toda experiencia que se supone que es totalmente privada, ya que no funcionará en los chats en los que nosotros o el contacto haya activado la nueva función de privacidad avanzada del chat; que evita, entre otras cosas, que se exporten chats, se descargue contenido de medios automáticamente o se usen los mensajes para funciones de IA.

De todas formas, si el botón azul de Meta AI ya ha creado tanta confusión en España, que ahora aparezca en todos los chats, va a aumentarla y va a obligar al uso de la función de privacidad avanzada en los chats de amigos y familiares para eliminar su presencia.

Una nueva experiencia que pone cerco a lo que fue una app de chat discreta, dedicada totalmente a las conversaciones privadas con nuestro círculo de amigos y que ahora está forzando al uso de ciertas funciones para seguir manteniendo a buen recaudo los mensajes más privados.