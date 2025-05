Adiós a los problemas de batería: el nuevo móvil de realme tiene una gigantesca capacidad de 10.000 mAh

Puede que por fin estemos a las puertas de una revolución en el sector de las baterías para smartphones, para decir adiós a las baterías externas; después de demasiados años con las mismas baterías con capacidades muy similares, los fabricantes parecen haber encontrado la 'magia' necesaria para dar el siguiente paso. Y realme quiere ser de los primeros en darlo.

Antes que nada, hay que aclarar que el nuevo realme GT 10000 mAh no es un producto comercial, y no está a la venta, al menos no aún; la compañía no ha podido dar una fecha concreta de un posible lanzamiento. El dispositivo que ha mostrado al público, y que algunos medios como MySmartPrice han podido probar, es un prototipo funcional y por lo tanto, el producto final puede ser muy diferente.

Aún así, no deja de ser sorprendente que un fabricante haya conseguido crear un móvil con una batería de 10.000 mAh; esa es la capacidad que normalmente tienen las baterías externas, dispositivos diseñados únicamente para contener energía con la que recargar nuestros dispositivos. Este dispositivo de realme es como una batería externa, pero con el formato de un smartphone convencional. Es un logro sorprendente.

De hecho, este realme GT 10000 mAh es muy parecido al realme GT 7 Pro lanzado en España a finales del año pasado, con algunas excepciones. Evidentemente, es más pesado y grueso, pero no por mucho. El grosor alcanza los 8,5 mm, mientras que pesa solo un poco más de 200 gramos. En otras palabras, es perfectamente usable con una mano. Se trata de un dispositivo convencional, basado en un procesador MediaTek 7300 y una pantalla de 6,7 pulgadas con curvatura en los cuatro lados.

La protagonista es, por supuesto, la batería de 10.000 mAh, y para demostrarlo, este prototipo tiene una trasera transparente que permite ver la batería en toda su gloria, demostrando que ocupa un espacio similar al de una batería actual, aunque definitivamente más grande que una batería de 6.000 mAh. La clave de este logro se encuentra en la densidad energética de 887 Wh/L, gracias a uno de los últimos avances: las baterías con ánodo de silicio, que se empezaron a usar primero en coches eléctricos pero que poco a poco se están expandiendo a otros sectores.

El 10% de los ánodos de la batería de realme son de silicio, la mayor concentración vista hasta ahora en cualquier smartphone y la que permite almacenar semejante cantidad de energía. Lo interesante es que realme ha conseguido todo esto sin sacrificar su tecnología de carga rápida: este smartphone es compatible con la carga de 100 W con el adaptador incluido, lo que probablemente será necesario para recargar la batería completamente en un plazo de tiempo razonable.

Por el momento, realme no ha aclarado si lanzará este producto al mercado, o si los próximos dispositivos de la compañía se beneficiarán de estos avances. El hecho de que realme haya aclarado que el cargador de 100 W se incluye en la caja nos dice que hay planes concretos para un lanzamiento comercial, pero por ahora, tendremos que esperar un poco más.