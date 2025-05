Ni móvil ni tele: 3 dispositivos tecnológicos que no quería y ahora uso en mi casa prácticamente a diario

La manera de hacer las cosas en España ha cambiado mucho en las últimas dos décadas. Desde la normalización de los ordenadores primero y los móviles después, la forma de comunicarnos, trabajar o ligar no es la misma que a finales del siglo pasado. Esto también aplica a muchas otras tareas que realizamos en casa.

Debido a mi trabajo estoy constantemente probando todo tipo de dispositivos, desde smartphones a relojes, pasando por aparatos pensados para usar en casa. Normalmente las pruebas son de pocas semanas, y no consigo integrar en mi rutina a largo plazo los aparatos, pero en ocasiones los compro, o me los regalan, y entonces compruebo si algo es un capricho o, por el contrario, algo realmente útil. Hay tres que han destacado: el libro electrónico, la aspiradora de mano y la freidora de aire.

Esto último es lo que me ha parecido cada uno de los tres dispositivos que he seleccionado para este artículo. Los tres son muy diferentes, pero tienen en común que en un principio creía que no eran adecuados para mí y me he dado cuenta, con el paso de los meses, de que los uso casi a diario.

Libro electrónico

Desde mi adolescencia he sido un lector bastante ávido. He leído todo tipo de cosas, desde filosofía a novelas pasando por ensayos y cómics. Un año quise ver cuánto era capaz de leer, y superé los 60 títulos. Actualmente ya no leo tanto, pero sí que leo igual que hace 10 años.

Fue en 2012 cuando me regalaron mi primer Kindle, el libro electrónico de Amazon, algo que yo no me había comprado porque no creía que pudiera ser interesante para mí. Además, lo decía abiertamente, que el Kindle no era un aparato que quisiera, porque de ser así, lo habría comprado yo mismo. En esa época compraba varios libros al mes, y los almacenaba en casa sin mayor problema.

Adrián Raya El Androide Libre [Este lector de libros electrónicos con Android ha conseguido que me olvide de mi Kindle]

Luego vinieron los años de mudanza, con 4 en 4 años, y mover los libros empezó a ser un problema. Además, como ya lo tenía, empecé a usarlo y vi lo conveniente que era poder llevar encima varios títulos sin tener que cargar con diferentes libros, algunos de ellos muy voluminosos y pesados.

Ese primer Kindle acabó siendo sustituido por uno más avanzado, el Kindle Paperwhite que me permitía algo que antes no podía hacer: leer en la cama de noche sin tener que encender ninguna luz, evitando molestar así a quien durmiera conmigo. Esta es una de las cosas que me hizo darme cuenta de que sería raro que volviera a los libros de papel. Desde entonces he comprado algún título puntual en papel, porque conociera al autor o por otro motivo, así como he recibido varios como regalo. Por menos de 100 euros en oferta, este libro actualmente es imprescindible para mí.

Amazon Kindle El Androide Libre

Sigo valorando mucho los libros físicos, en papel, y a veces releo lo que ya tengo, pero no me veo dejando de usar el Kindle para volver a usar siempre libros en papel, tanto por el mayor precio que tienen como, sobre todo, por el gran espacio que ocupan. Y eso que no tengo intención de mudarme hasta, como poco, algunas décadas.

Aspiradora de mano

El segundo dispositivo que no creía que fuera a usar tanto es una aspiradora de mano sin cables. En mi caso concreto es una de Xiaomi, la Roidmi F8 Lite, pero cualquier aspiradora de este tipo podría servirme. Al contrario que otros productos de Xiaomi, no la tengo conectada a Xiaomi Home, y no creo que fuera algo necesario. El precio varía mucho en función del modelo, pero incluso los más económicos, de 100 euros o menos son plenamente usables en casas normales. Otra cuestión es si tenemos mascotas, y entonces quizás valoremos algunos más potentes y caros.

Xiaomi Roidmi F8 Storm Omicrono

Este producto se ha convertido en una manera sencilla de poder limpiar la casa cuando toca hacerlo de manera un poco más intensa, más allá de las limpiezas que hacen los robots aspiradoras de manera frecuente sin que yo tenga que prestarles atención. Además, me he dado cuenta de que es ese tipo de aparatos que todo el mundo valora una vez lo tiene.

Poder limpiar en el comedor al comer de forma sencilla, poder aspirar la cocina rápidamente, no tener que usar una aspiradora con cable, buscar el enchufe, tener que cuidarnos de no enredar el cable... y menos aún buscar el recogedor y la escoba, luego tener que vaciar el contenido en la bolsa de basura... No llega a ser una fregona inteligente, pero es más sencillo de usar y mucho menos pesada, algo que a mucha gente le importará.

Freidora de aire

El último utensilio electrónico que he incorporado a mi día a día ha sido una freidora de aire de Xiaomi. Como no solía usar el horno para cocinar me imaginaba que no sería de utilidad. Pero un cambio a mediados del año pasado me hizo replantearme la alimentación, buscando cocinar más sin aceites.

Esto hizo que la freidora de aire cobrara importancia y actualmente la uso, como poco, una o dos veces a la semana, cuando no más. Es muy saludable cocinar con ella y, además, también es muy cómodo, no teniendo luego que limpiar muchos utensilios de la cocina.

Freidora de Xiaomi

En concreto el modelo que tengo es la Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L, que tiene una cesta más grande y permite hacer comida para dos personas sin necesitar varias tandas de cocinado. Para los que vivan solos quizás los modelos más pequeños sean suficiente.