Si usas uno de estos móviles Xiaomi, Poco o Redmi en España, esto te interesa: van a ser abandonados ahora mismo

Xiaomi ha anunciado que siete dispositivos vendidos en España y de manera global van a alcanzar el fin de vida (EOL, End of Life) durante este mes de abril de 2025; eso significa que ya no van a recibir soporte de la compañía, y por lo tanto, no tendrán más actualizaciones de ningún tipo, ni de nuevas versiones de HyperOS ni de seguridad.

El fin de soporte es algo que llega inevitablemente para todos los smartphones, en el momento en que el fabricante decide que no puede seguir dedicando recursos a su mantenimiento. Aunque el soporte de actualizaciones de Android ha mejorado mucho en los últimos años, sigue siendo uno de los grandes problemas de la plataforma. Los dispositivos afectados son los siguientes (vía XiaomiTime):

POCO F4 GT

Redmi K50 Gaming

Redmi 10A

Redmi Note 11S

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Xiaomi 11i

Xiaomi 11i HyperCharge

Estos dispositivos tienen muchas cosas en común, y de hecho, algunos son el mismo móvil pero con un nombre diferente según el mercado, como el POCO F4 GT y el Redmi K50 Gaming. Todos fueron lanzados a lo largo del 2022, por lo que al final recibirán aproximadamente 3 años de soporte, que hasta no hace mucho era el estándar en Android. Los dispositivos más modernos de Xiaomi, como el Xiaomi 15, prometen hasta seis años de actualizaciones, demostrando hasta qué punto se ha mejorado en ese aspecto.

El fin de soporte de un smartphone supone que no va a seguir recibiendo actualizaciones de ningún tipo, y la versión actual del sistema que tienen es la que tendrán para siempre. En algunos casos, eso supone que no podrán usar el nuevo sistema HyperOS, como es el caso del Redmi 10A que aún usa la capa de personalización MIUI. En otros casos, supone que estos dispositivos no podrán recibir Android 15, como es el caso de los POCO F4 GT y Redmi K50 Gaming, que se quedarán en Android 14 aunque hayan recibido HyperOS 2.0 hace poco.

Para los usuarios, el fin de soporte es un indicador de que tienen un móvil viejo que deberían pensar en cambiar. Aunque los dispositivos seguirán funcionando sin problemas, al no recibir actualizaciones de seguridad podrían sufrir a largo plazo. Por ejemplo, si se descubre un 'bug' de seguridad en el sistema, Xiaomi no lanzará un parche para solucionarlo en estos dispositivos y los usuarios pueden estar en peligro. De la misma manera, algunas apps pueden dejar de funcionar en los próximos meses o años, si están diseñadas para las nuevas versiones de HyperOS.

Por lo tanto, si tenemos uno de los dispositivos de la lista, lo recomendable es empezar a pensar en cambiar de móvil, por un modelo más reciente que aún tenga soporte. La propia Xiaomi ofrece nuevas versiones de estos dispositivos en todas sus gamas.