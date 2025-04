Adiós a las pantallas táctiles, la radio y los elevalunas: esta camioneta eléctrica es el anti-Tesla que esperábamos

El nuevo Slate Truck es el primer modelo de una startup que ha recibido mucha atención por los inversores que han apostado por ella, entre los que estaría Jeff Bezos, fundador de Amazon; y es apropiado, porque se trata de un proyecto que va en una dirección completamente contraria a la de su gran rival, Elon Musk y Tesla.

El Slate Truck llama primero la atención por su precio de partida inferior a los 20.000 dólares; eso ya sería motivo suficiente para tener en cuenta esta camioneta, incluso si no es el tipo de vehículo que preferiríamos. El mercado lleva años esperando un vehículo eléctrico por baterías que sea realmente barato, y este puede ser el primero que realmente sea considerado como tal.

Pero lo realmente interesante del Slate Truck llega cuando nos fijamos en la manera en la que la compañía ha conseguido ese precio: eliminando todo lo que no sea absolutamente necesario. Eso supone que, por ejemplo, en el interior del Truck encontraremos poca tecnología, y ni siquiera tiene una pantalla táctil en el salpicadero.

En efecto, hemos hablado mucho del fin de las pantallas táctiles de los coches, pero esta es la primera vez que un fabricante realmente apuesta por quitarlas del todo. Todos los controles al alcance del conductor son físicos, incluyendo el climatizador y los controles relacionados con funciones del coche.

Si queremos una pantalla en el Slate Truck, tendremos que ponerla de nuestra parte, con nuestro propio smartphone que puede cumplir las funciones de navegador con apps como Google Maps, por ejemplo. Y si queremos la misma experiencia que en un Tesla, sólo tenemos que montar una tablet. Slate al menos ofrece un soporte para el móvil y un puerto USB para cargarlo mientras lo usamos, además de una app oficial que ofrecerá acceso a funciones del coche y búsqueda de puntos de carga.

Interior del Slate Truck Slate El Androide Libre

El resultado es un interior increíblemente minimalista que no tiene distracciones; el único indicador de que se trata de un vehículo moderno se encuentra en el cuadro de instrumentos, que es digital. Por no tener, el Slate Truck no tiene ni elevalunas eléctrico, y tendremos que subir y bajar las ventanillas de manera tradicional, con una manivela como se hacía antes.

Ahora bien, es posible que este minimalismo extremo sea demasiado para el conductor medio; pero ahí es donde radica la otra fortaleza de Slate, su capacidad de personalización. El Truck es altamente configurable, con más de 100 accesorios oficiales, hasta el punto de que es posible convertirlo en un tipo diferente de vehículo.

Por ejemplo, una de las opciones nos permite convertir el Slate Truck en un SUV eléctrico, cambiando la caja de carga por un habitáculo cerrado con asientos traseros. La compañía afirma que el proceso incluso puede ser DIY (házlo tú mismo), aunque no ha explicado cómo.

En lo técnico, el Slate Truck cuenta con un motor de 201 caballos que sólo aporta tracción a las ruedas traseras, con una batería de 52,7 kWh que permite una autonomía de sólo 240 kilómetros; sin embargo, como casi todo en este vehículo, se puede cambiar por una batería más grande con una autonomía de 386 kilómetros.

Aún quedan muchos aspectos del Slate Truck por aclarar, y otros que aún despiertan dudas. Por ejemplo, el precio de 20.000 dólares es posible únicamente gracias a las ayudas del gobierno estadounidense, que pueden desaparecer cuando llegue al mercado si las intenciones del presidente Donald Trump se cumplen. También es un misterio si el Slate Truck llegará a España y el resto del mundo, teniendo en cuenta que presume de ser fabricado en su totalidad en los Estados Unidos.