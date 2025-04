Nuevo Motorola Razr 60 Ultra es oficial para España: el móvil plegable más potente del mundo y con funciones de IA

Lejos de desaparecer, el mercado de los móviles plegables sigue con fuerza, como demuestran los últimos lanzamientos y los que aún se esperan para el resto del año, como los nuevos plegables de Samsung; ahora, Motorola se ha adelantado con la presentación del sucesor del motorola razr 50, nuevo razr 60 ultra, acompañado de la versión básica, el razr 60.

La gama razr es una de las referencias absolutas del mercado si buscamos un móvil plegable de tipo concha; recordemos que cuando estos dispositivos están abiertos, ocupan el mismo espacio que un smartphone convencional, pero que se hacen muy pequeños cuando son cerrados. El diseño y la construcción son precisamente dos novedades en esta generación del razr, al ser el primer plegable con acabado en madera y el primer smartphone fabricado con Alcantara, como resultado de una colaboración con la firma italiana.

Continuando con las colaboraciones, Motorola sigue trabajando con Pantone para el uso de sus colores, y en el razr, esto se traduce en el razr 60 Ultra disponible en colores Pantone Scarab, Pantone Mountain Trailer, Pantone Cabaret y Pantone Rio Red además de acabados Alcantara, madera auténtica, un acabado inspirado en el satén, y un acabado inspirado en el cuero. Por su parte, el razr 60 se puede configurar con un acabado inspirado en el cuero, uno inspirado en el nailon, o un ligero acetato, en colores Pantone Gibraltar Sea, Pantone Spring Bud, Pantone Lightest Sky y Pantone Parfait Pink.

El Motorola razr 60 ultra está basado en una pantalla plegable pOLED de 7,0 pulgadas, una de las más grandes que hemos visto, gracias a unos biseles un 20% más estrechos que permiten que el dispositivo no sea mucho más grande. La pantalla externa es de 4,0 pulgadas, cubriendo la mayor parte de la parte trasera del dispositivo y ahora protegida por Gorilla Glass-Ceramic, el primer plegable que lo tiene. El Motorola razr 60, por su parte, cuenta con una pantalla pOLED de 6,9 pulgadas, con una pantalla externa de 3,6 pulgadas.

En lo técnico, el Motorola razr 60 ultra destaca por ser el móvil plegable más potente del mundo, al menos por el momento, gracias al uso del Snapdragon 8 Elite, el procesador más avanzado hasta ahora disponible en Android y que se ha convertido en un habitual en las gamas más altas. Por su parte, el razr 60 opta por un Dimensity 7400X de MediaTek, que aumenta el rendimiento un 15% respecto a modelos anteriores, según la compañía.

Motorola razr 60 ultra Motorola El Androide Libre

La prioridad de Motorola al elegir estos chips ha estado en la IA; y es que la compañía no se ha quedado atrás en este creciente sector, ofreciendo su plataforma moto ai en ambos modelos del razr 60. De hecho, el razr 60 ultra cuenta con una tecla dedicada para acceder a la IA de manera directa y sin necesidad de buscar atajos o menús en la pantalla. La apuesta por la IA es evidente, con nuevas funciones que estarán disponibles en estos modelos.

Entre las funciones avanzadas de moto ai disponibles en los razr 60 se encuentra "Ponerme al día" "Prestar atención" y "Recordar esto", el conjunto original de funciones de moto ai. Además, esta nueva generación de dispositivos ofrece nuevas funciones, como "Next Move", que reconoce el contenido en pantalla para ofrecer sugerencias personalizadas; por ejemplo, para crear una lista de reproducción temática con "Playlist Studio", o crear contenido visual inspirado en un viaje con "Image Studio". Con Smart Connect with IA, es posible acceder a funciones relacionadas con otros dispositivos con comandos, como por ejemplo, "muéstrame esto en mi televisor" para que el contenido de la pantalla se envíe de manera automática. "Look & Talk" es una función que se aprovecha del modo atril del razr 60 ultra para interactuar de manera rápida en cualquier momento. Los razr 60 también permiten acceder a Gemini y Gemini Live.

Motorola afirma que el razr 60 ultra cuenta con el sistema de cámara más avanzado del mundo en un smartphone plegable, gracias a su sistema de cámara triple de 50 Mpx. El motorola razr 60 cuenta con una camara principal de 50 Mpx acompañada de una cámara macro de 13 Mpx.

El motorola razr 60 ultra está disponible en España con un precio de 1.299 euros, mientras que el motorola razr 60 estará disponible próximamente, con un precio de 799 euros.