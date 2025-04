Google Discover va a cambiar para siempre: la polémica novedad que va a acabar con las noticias tradicionales

Una de las funciones más útiles que ofrece Google en los smartphones Android es Discover. Simplemente desliza a la izquierda desde la pantalla de inicio, y obtendrás una lista de noticias y publicaciones que pueden ser importantes o interesantes, dependiendo de varios factores como la localización o nuestros intereses.

Para mucha gente, Discover se ha convertido en su principal fuente de noticias; Google ha conseguido que la función muestre siempre noticias que afectan al usuario o pueden resultarle de interés. A su vez, Discover se ha convertido en una de las principales fuentes de visitas de los medios de comunicación, y una manera muy valiosa de obtener nuevos lectores. Sin embargo, la última actualización de Discover puede acabar con esto.

Como han descubierto en 9to5Google, algunos usuarios se están encontrando con publicaciones de redes sociales en Discover, sustituyendo a las publicaciones de siempre. Esto es algo llamativo porque hasta ahora, Discover era todo lo contrario a las redes sociales, un lugar en el que obtener noticias fiables y seleccionadas por profesionales; pero a partir de ahora, parece que también podremos empezar a ver publicaciones de usuarios que hablan de temas relacionados con lo que nos interesa.

Por el momento, Discover está mostrando publicaciones de X (antes conocida como Twitter) y YouTube Shorts; por ejemplo, para mostrar contenido relacionado con un equipo de baloncesto, Discover puede mostrar publicaciones de la cuenta oficial del equipo o vídeos grabados por los aficionados y publicados en YouTube. Por el momento, parece que esas dos son las únicas redes sociales que están siendo enlazadas de esta manera; pero si Google va en serio con esta novedad, es de esperar que otras plataformas populares como Instagram, Facebook o TikTok se sumen a la lista.

Google aún no ha realizado declaraciones públicas sobre esta novedad, por lo que todo indica que aún no ha sido lanzada de manera oficial. Una táctica habitual en Google consiste en lanzar novedades sólo en una pequeña cantidad de cuentas, y comprobar la reacción de los usuarios antes de un lanzamiento global; en ocasiones, una nueva función ha sido retirada por no haber sido bien recibida.

Si finalmente Google confirma que está metiendo enlaces a redes sociales en Discover, puede cambiar completamente el tipo de contenido que ofrece la app, y no necesariamente para bien. Los primeros usuarios que han recibido esta actualización están mostrando publicaciones consistentes en 'memes', vídeos cortos y publicaciones personales, un tipo de contenido muy diferente al listado de noticias que mostraba hasta ahora.

El efecto de este cambio en los medios de comunicación puede ser catastrófico, pero la nueva Google no parece estar preocupada por eso. Recordemos que otra de las novedades más polémicas lanzadas este año es la búsqueda con IA en Google, que sustituye los enlaces a páginas web por una explicación generada por Gemini.