Adiós al pantallazo azul de Windows: esto es lo que aparecerá ahora cuando tu ordenador tenga problemas

Desde el lanzamiento de Windows 95, muchas cosas del sistema operativo de Microsoft han cambiado completamente, y al mismo tiempo, otras no han cambiado en absoluto; Windows 11 sigue usando algunos elementos y aplicaciones que llevan décadas con nosotros, por ejemplo.

En muchas ocasiones, Microsoft no ha podido cambiar esas cosas por una cuestión de compatibilidad con programas y servicios viejos; en otras, ha sido una decisión consciente para ofrecer una sensación de familiaridad. Un buen ejemplo de esto último es el pantallazo azul de la muerte, o BSOD por sus siglas en inglés; aparece siempre que Windows se encuentra con un problema grave durante la ejecución, que no puede solucionar y requiere de un reinicio del sistema.

En realidad, el pantallazo azul ha ido cambiando en cada generación de Windows; la versión actual, por ejemplo, además de un código de error que podemos buscar en Internet, muestra un código QR que se puede escanear con un smartphone para encontrar más información. Pero lo que tienen en común todos los pantallazos azules es eso, que son azules; eso puede cambiar pronto.

Microsoft está experimentando con nuevos diseños en la pantalla de error, y la última actualización de la versión previa de Windows 11 lanzada ayer introduce un rediseño que va a dar que hablar; especialmente, porque el pantallazo azul de Windows puede que ya no sea azul, aunque el color definitivo aún no ha sido seleccionado.

En palabras de Microsoft, la pantalla de error de Windows ha sido "optimizada" y encaja mejor con "los principios de diseño de Windows 11". Eso supone que ya no se muestra tanta información de golpe, y que la experiencia se ha simplificado; por ejemplo, ya no se muestra el código QR, tal vez porque la mayoría de la gente no lo utilizaba. De la misma manera, se han eliminado elementos que no servían para nada o que no cumplían una función exacta, como el emoticono de la cara triste que se muestra grande en el pantallazo azul actual.

La nueva pantalla de error se centra en mostrar un mensaje simple de advertencia, con la frase "Tu dispositivo encontró un problema y necesita reiniciarse"; pese a los cambios, se sigue mostrando el código de error generado, incluyendo el archivo que ha provocado el error. De esta manera, el usuario tendrá únicamente la información necesaria para saber lo que ha ocurrido, y el código de error debería ser una pista para encontrar la solución.

Pero sin duda alguna, lo que más ha llamado la atención de los usuarios es que la captura que ha compartido Microsoft muestra un pantallazo verde. Eso ha llevado a mucha gente, incluyendo algunos medios, a llegar a la conclusión de que el pantallazo azul va a cambiar de color.

En realidad, la versión previa de Windows 11 siempre ha tenido una pantalla de error de color verde, para diferenciarla fácilmente de los errores producidos en la versión final del sistema. La versión previa de Windows es inestable y suele tener más 'bugs' que la versión que usa la mayoría de la gente, así que una pantalla de color propio ayuda a Microsoft a diferenciar los errores.

Sin embargo, es cierto que Microsoft lleva un tiempo pensando en cambiar el color del pantallazo azul; la compañía ya ha experimentado con una pantalla negra, además de una pantalla verde. Por lo tanto, es perfectamente posible que el pantallazo de error siga siendo azul cuando llegue en una futura actualización de Windows 11, o que Microsoft finalmente pegue el salto a un nuevo color.