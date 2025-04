Samsung comienza a actualizar los Galaxy S23 y estos móviles a One UI 7 basado en Android 15

Hace 15 días Samsung comenzó con el despliegue de One UI 7 y todas las novedades que ha traído de forma exclusiva a los Galaxy S24. Una actualización que tuvo un pequeño bache en el camino al ser pausada, pero que finalmente ha ido expandiéndose. Ahora les toca el turno a los Galaxy S23 lanzados en 2023 y a otra serie de dispositivos Galaxy de la compañía.

El pequeño bache en la actualización de los Galaxy S24 no ha impedido que se modifique el plan inicial para el resto de dispositivos y al menos en este sentido Samsung sigue la hoja de ruta para ir desplegando esas nuevas funciones basadas en IA, Now Bar, Gemini y otras importantes novedades como las animaciones fluidas del sistema.

Ahora, y después de haber retomado el despliegue de Android 15 en los Galaxy S24, la compañía está expandiendo One UI 7 a un gran número de dispositivos entre los que se encuentran los Galaxy S23; la serie fue lanzada en 2023 y sus usuarios también estaban esperando con ganas esta actualización que le pega un gran cambio a la interfaz y toda su experiencia.

El resto de dispositivos que van a comenzar a recibir la actualización desde hoy mismo y en los siguientes días son el Galaxy S24 FE y las tablets Galaxy Tab S10 para ir cerrando los flagships de ese año 2023 y a continuación pasar a los anteriores. Justo en el anuncio del despliegue hace dos semanas Samsung amplió los dispositivos de gamas inferiores que prontamente podrán actualizarse para dejar de lado Android 14 para siempre.

El primer país que recibe One UI 7 basado en Android 15 es Corea del Sur, al igual que sucedió con los Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 y Z Flip 6. En los próximos días comenzará el despliegue en el resto de regiones como España, y siempre que no ocurra ningún error de última hora como el que obligó a pausar la actualización de hace 15 días.

One UI 7 Samsung El Androide Libre

El firmware de One UI 7 basado en Android 15, según Android Police, en los Galaxy S23 tiene un peso de 5 GB cuando se pasa de One UI 6.1 a One UI 7, mientras que aquellos que pudieron participar en la beta la actualización solo será de 1 GB. El Galaxy S24 FE y serie Tab S10 con el nombre en clave YD9 alcanza desde los 4,9 a los 5,2 GB e incluye el parche de seguridad de abril de 2025.

Por lo que a muy tardar ya en los primeros días de mayo se daría por acabado el despliegue de One UI 7 a estos móviles y así pasar a los siguientes, que no son pocos debido al extenso catálogo de dispositivos de Samsung, ya no solo por los flagship, sino por la gama baja y media.

Álvarez del Vayo El Androide Libre [La lista completa de funciones IA de One UI 7 basado en Android 15 que recibirás según el móvil Galaxy que tengas]

Los Galaxy Z Fold 5 y Z Flip 5 serían los siguientes en Corea justo antes de acabar el mes y así en los primeros días de mayo llegase Android 15 al resto de regiones entre las que se incluiría a España. Una actualización muy esperada desde hace meses que finalmente está siendo desplegada y casi al poco de que la beta de One UI 8 empiece antes de verano.