Así es el segundo smartphone barato de Nothing: el CMF Phone 2 Pro es revelado con un par de sorpresas curiosas

A estas alturas es innegable que Nothing es una de las marcas más originales e interesantes del mercado de móviles Android; especialmente, porque no parece tener miedo de experimentar en todos sus productos. Cuando Nothing anunció una 'marca barata', llamada CMF, no decepcionó con un dispositivo, el CMF Phone 1, que no tenía nada que ver con ningún otro del sector.

Ahora, CMF se prepara para lanzar su segundo smartphone, y de nuevo las cosas van a cambiar. Para empezar, el CMF Phone 2 Pro es su primer dispositivo "Pro", y ya en su día nos preguntábamos qué iba a significar esto para la marca; y ahora, tenemos una mejor idea de cómo será.

Las cuentas oficiales en redes sociales de CMF han publicado las primeras imágenes y vídeos oficiales del CMF Phone 2 Pro, y la primera sorpresa es evidente: este dispositivo tiene tres cámaras en la trasera. Es algo sorprendente, no únicamente porque es el primer smartphone de CMF con tres cámaras, sino que eso también supone que tiene más sensores que el Nothing Phone (2a) lanzado el año pasado por su empresa 'madre'.

Otro detalle llamativo se encuentra en el diseño, que representa una evolución respecto al CMF Phone 1, pero que continúa con la misma imagen de marca; en esta ocasión, la trasera tiene un diseño bitono, con el smartphone dividido en dos de manera transversal; aunque la compañía no lo ha confirmado, esto puede indicar que el CMF Phone 2 Pro tendrá más opciones de personalización.

Aunque Nothing no ha compartido detalles técnicos del CMF Phone 2 Pro, las filtraciones apuntan a un dispositivo muy competente. Empezando por las cámaras, los rumores indican que la cámara principal será de 50 Mpx, y vendrá acompañada de un gran angular de 8 Mpx. Lo realmente sorprendente se encuentra en la tercera cámara, que sería un telefoto de 2 aumentos con una resolución de 50 Mpx.

El CMF Phone 2 Pro podría estar basado en un procesador Dimensity 7300, con una cantidad de memoria RAM por confirmar. La pantalla tendría un tamaño de 6,7 pulgadas, estaría basada en tecnología AMOLED y contaría con una frecuencia de refresco de 120 Hz. La batería sería de 5.000 mAh.

Chema Flores El Androide Libre Siete días con los Nothing Phone (3a): móviles de diseño icónico, buena fotografía y gran experiencia sin costar un riñón

Lo que sí ha confirmado oficialmente Nothing es que el CMF Phone 2 Pro vendrá con Essential Space, la función de IA generativa que hasta ahora ha sido exclusiva de móviles Nothing pero que ahora también estará disponible en los modelos más baratos. Essential Space funciona como un asistente personal que podemos llamar con un botón y que puede usar la pantalla como contexto; por ejemplo, para que nos recuerde que tenemos que comprar entradas para un concierto que estamos viendo en una página web. El espacio personal guardará este tipo de recordatorios y siempre estará disponible en cualquier sitio.

El CMF Phone 2 Pro será presentado al completo el próximo 28 de abril, y probablemente entonces sabremos más sobre su lanzamiento y precio en España.