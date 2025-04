Buenas noticias para los usuarios de Samsung: la actualización a One UI 7 con Android 15 volverá muy pronto

Pocas veces hemos visto una situación tan extraña como la que Samsung está viviendo con la actualización a Android 15. La compañía tenía a sus usuarios malacostumbrados en ser de los primeros en recibir la nueva versión del sistema operativo, así que el retraso de seis meses respecto al resto de marcas con Android 15 ha sido toda una sorpresa; como lo ha sido el problema que ha provocado la retirada urgente de One UI 7.

La semana pasada, Samsung por fin lanzó One UI 7 basado en Android 15, primero para la gama Galaxy S24 y los Galaxy Z Fold 6 y Galaxy Z Flip 6; pero la actualización estuvo disponible sólo unos días en España, porque cuando llegó el fin de semana, la compañía la retiró y desde entonces ya no se puede descargar ni instalar. Ayer, Samsung confirmó oficialmente la pausa de One UI 7, pero sin dar más detalles al respecto más allá de que lo hacía para "garantizar la mejor experiencia posible".

Afortunadamente, puede que hoy por fin podamos dar buenas noticias sobre One UI 7. Las mismas fuentes que filtraron primero la retirada de la actualización ahora afirman que One UI 7 volverá a estar disponible hoy mismo, 15 de abril. Los usuarios del Galaxy S24 serán los primeros en poder acceder a la actualización "muy pronto" en palabras de @UniverseIce en X. La nueva versión de One UI 7 estará disponible tanto para los usuarios que ya han actualizado, como para los que aún no habían descargado la actualización.

De confirmarse, eso supondrá que la actualización apenas habrá estado unos días inaccesible, un resultado mucho mejor de lo que se temía inicialmente. También supone que el resto de smartphones y tablets de Samsung deberían recibir la actualización en el plazo estimado inicialmente; es posible que haya retrasos, pero que no sean muchos. La situación con los modelos que aún no se han actualizado es diferente de los que ya recibieron la actualización.

Las mismas fuentes también han revelado el "bug grave" que habría obligado a Samsung a tomar la difícil decisión de retirar One UI 7. Ya en su día se elucubró que el bug tendría que afectar a una parte importante del sistema operativo, ya sea a la seguridad o al funcionamiento básico del smartphone, para que fuese tan imperativa su retirada, y ahora eso parece haberse confirmado.

Según la filtración, un bug descubierto en One UI 7 para el Galaxy S24 provocaba que el móvil no se pudiese desbloquear normalmente. Los usuarios se encontraron con que la pantalla de bloqueo no respondía a sus acciones y no podían entrar en la pantalla de inicio y usar el dispositivo normalmente. Por lo tanto, se trataba de un bug grave que afectaba al funcionamiento básico del sistema, y Samsung no tuvo más remedio que iniciar la retirada del sistema antes de que el problema afectase a más usuarios; una reacción rápida que probablemente ha salvado a millones de personas de un mal trago.

Sin más información, es difícil decir si la solución al bug ha sido sencilla, o si los ingenieros de Samsung han tenido que trabajar durante estos días para encontrarla. Curiosamente, una de las grandes novedades de One UI 7 tiene que ver precisamente con la pantalla de bloqueo; la Now Bar es una nueva sección que es capaz de mostrar información de manera contextual, desde la música que se está reproduciendo hasta mostrar el resumen de las noticias de la mañana o avisos de la app de mapas de posibles atascos y retrasos.