Samsung lanza la mejor app para personalizar tu móvil Galaxy en la Google Play Store

La semana pasada finalmente se actualizaron algunos de los módulos de Good Lock para dar soporte a la nueva actualización One UI 7 basada en Android 15 que, desde hace unas horas, se ha pausado en España. Samsung acaba de lanzar su app de personalización Good Lock en la Play Store tal como lo tenía planeado con un lanzamiento global.

Esta app es otra de las grandes sorpresas de Samsung en lo que va de año, no solo porque ahora estará disponible en la Play Store, sino porque es la base para acceder a los módulos que permiten personalizar cada recoveco de la experiencia del software del móvil.

Esos módulos permiten cambiar todo de la pantalla de bloqueo de un Samsung Galaxy al igual que dar más opciones en el sonido con Sound Assistant o ampliar las posibilidades de la cámara del móvil. Las posibilidades son casi infinitas y que ahora esté disponible Good Lock en la Play Store es una gran noticia al ampliarse los países que podrán acceder a funciones que han permanecido bloqueadas en algunos.

En enero, Samsung anunció que lanzaría Good Lock al resto de países en los que no ha estado disponible, y aunque aquí en España hemos podido disfrutar de su experiencia, su disponibilidad no era global. Más tarde se lanzó a la Play Store con un gran cambio en el diseño para ir a la par que One UI 7 basado en Android 15.

Ahora ya está disponible en la Google Play Store de forma general para los usuarios de un móvil Galaxy con One UI 7 o superior. La última actualización recibida fue el 10 de abril y ya no aparece la etiqueta de "Acceso temprano" que recibió desde que apareciera a mediados de 2024.

Good Lock El Androide Libre

Es un despliegue global por fases y al intentar instalarla en nuestro Galaxy S25 Ultra (ya la tenemos desde la Galaxy Store), aparece el botón de desinstalar y un aviso en rojo que mantiene que el elemento no está disponible en el país. En 9to5Google han conseguido instalarla en un Galaxy S25 de forma remota y directamente con un S24 Ultra con One UI 7, pero está bloqueada en un Galaxy Z Fold 6.

SamMobile ha descubierto que la app está disponible en Rumanía, uno de los países donde no estaba disponible previamente, así que todo parece que Samsung ha iniciado la expansión global de Good Lock que, entre otros módulos, permite la instalación de Home UP para activar la disposición libre de stickers, widgets y apps.

Una experiencia que anunció Samsung a primeros de este año y que da toda la libertad del mundo a la creatividad al igual que ahora se pueden configurar las animaciones para que sean más rápidas o más lentas. Un nivel de personalización que ya quisieran los móviles de otras marcas, aunque de momento estas dos experiencias se quedan en One UI 7 basado en Android 15.