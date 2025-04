Los nuevos auriculares baratos de Nothing, al descubierto: así de llamativos son los nuevos y mejorados CMF Buds 2

CMF Buds 2 CMF by Nothing El Androide Libre

Puede que tengamos que esperar un poco para el próximo smartphone de Nothing, pero eso no significa que el fabricante se vaya a quedar quieto. El protagonismo ahora pasa a su marca CMF, que se ha centrado en ofrecer productos de bajo coste con un estilo diferente, como demostró el CMF Phone 1.

La semana pasada, Nothing confirmó que iba a continuar este camino con la próxima presentación del CMF Phone 2 Pro, el primer modelo de la marca con la calificación "Pro"; pero eso no es lo único que prepara. La compañía ya adelantó que iba a lanzar nuevos dispositivos bajo la marca CMF, y hoy, acaba de anunciar uno de estos.

Los nuevos CMF Buds 2 llegan con un diseño mejorado, y potencialmente, pueden ser de los mejores auriculares inalámbricos en relación calidad/precio. Recordemos que los CMF Buds originales fueron lanzados el año pasado con un precio de apenas 39 euros, una cifra que suele estar reservada para auriculares sin marca; el hecho de que CMF esté compitiendo en este rango de precios dice mucho de sus prioridades.

Respecto a los CMF Buds originales, los CMF Buds 2 destacan por un diseño evolutivo; tanto el estuche de carga como los propios auriculares no parecen haber cambiado mucho de forma, aunque probablemente habrá pequeñas mejoras.

Lo realmente interesante se encuentra en los pequeños detalles, como la 'rueda' en la parte superior izquierda de la caja de carga, que ahora es completamente transparente; nos recuerda a su casa madre, Nothing, y su obsesión por las transparencias.

De hecho, parece que CMF quiere que su marca se asocie más con Nothing. Además de la adopción de transparencias, en el estuche de carga podemos apreciar el nombre de la marca CMF by NOTHING, en vez del diseño minimalista de los CMF Buds originales. Es posible que estos cambios también se apliquen al CMF Phone 2 Pro, aunque la compañía no lo ha aclarado.

De la misma manera, las características técnicas de los CMF Buds 2 no han sido anunciadas oficialmente, pero casi coincidiendo con esta publicación de la compañía, también ha ocurrido una filtración que revela muchos detalles. Según Android Headlines, los CMF Buds 2 tendrán altavoces dinámicos de 11 mm, afinados por Dirac Opteo para una calidad de sonido superior.

Pese al bajo precio que probablemente tendrán, cuentan con tecnologías como cancelación activa de ruido que se adapta en tiempo real al entorno, certificada hasta 48 decibelios. También llama la atención que, según la filtración, estos auriculares tendrán integración con ChatGPT, permitiéndonos hacer preguntas a la IA sin necesidad de desbloquear el smartphone; esta es una de las funciones estrella de la nueva generación de los Nothing Ear, así que es sorprendente que potencialmente vaya a llegar también a los modelos más baratos.