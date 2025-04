Revolución en el plegable estrella de Samsung: la última filtración revela más cambios de los que se esperaban

Parece mentira, pero ya queda muy poco para los próximos lanzamientos de Samsung. El calendario del sector Android se está ajustando después de los últimos cambios en el sistema, y casi todas las marcas están adelantando sus nuevos smartphones en consecuencia. Por ejemplo, se espera que Samsung presente su nueva gama de móviles el próximo mes de julio, y no vendrá sola.

Ya sabíamos que hay muchas posibilidades de que los nuevos plegables de Samsung sean los primeros smartphones con Android 16 de fábrica, incluso adelantándose a la mismísima Google, cuyos Pixel 10 probablemente no se presentarán hasta el mes de agosto. Pero ese no es el único motivo por el que pueden merecer mucho la pena.

Y es que la última filtración publicada por TheGalox_ en X ha revelado una gran cantidad de mejoras y novedades en el Galaxy Z Fold 7, muchas más de las que se esperaban. Lo que se preveía era que esta generación representara una pequeña evolución respecto a la anterior, de la misma manera que el Galaxy Z Fold 6 lo fue respecto al Galaxy Z Fold 5. Es algo a lo que Samsung ya nos tiene acostumbrados, prefiriendo implementar pequeñas mejoras poco a poco en vez de una renovación completa.

Ahora bien, no es que el Galaxy Z Fold 7 vaya a suponer un punto y aparte en los plegables; pero si esta filtración se confirma, será el lanzamiento más rompedor de los últimos años, al menos si no contamos el Galaxy Z Fold Special Edition que fue lanzado de manera limitada el año pasado. De hecho, podríamos decir que muchas de las novedades del Galaxy Z Fold 7 provienen directamente de aquel Special Edition que no llegó a España.

Por ejemplo, una de las grandes novedades se encontrará en el diseño del dispositivo, que ahora será más fino y mejor fabricado. La filtración habla de un grosor de apenas 4,5 mm cuando está abierto, lo que supondría un enorme salto respecto a los 5,6 mm del Galaxy Z Fold 6; de hecho, sería incluso más fino que el Special Edition, que tenía un grosor de 4,9 mm.

Este grosor reducido haría mucho más competitivo al Galaxy Z Fold 7 en un sector que ha avanzado mucho en los últimos meses. La buena noticia es que este grosor reducido no se traduciría en un dispositivo más frágil, y de hecho, contaría con resistencia al agua y al polvo mejorada, con un nuevo certificado IP superior a los modelos anteriores. La pantalla interior continuaría con las mejoras en el pliegue, y sería más resistente gracias a nuevas capas.

Continuando con las mejoras en pantalla, el Galaxy Z Fold 7 sería el plegable más grande de Samsung hasta la fecha, con una pantalla interior de 8 pulgadas y un panel exterior de 6,5 pulgadas, que lo haría más usable tanto como tablet, como móvil convencional. El panel interior también contaría con una cámara bajo la pantalla mejorada, posiblemente con una resolución superior.

En el interior, se espera que el Galaxy Z Fold 7 utilice el mismo procesador Snapdragon 8 Elite de los Galaxy S25, con una nueva cámara de vapor para contener el calor generado. Otro elemento de hardware que tomaría 'prestado' del Galaxy S25 sería la cámara principal de 200 Mpx.