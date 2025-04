Spotify Premium con anuncios: la compañía por fin responde al rumor, y tiene que ver con la música en alta definición

El sector del streaming ha abrazado completamente el modelo de suscripción de pago con anuncios. Desde que Netflix presentó el plan con anuncios en España, todas sus rivales se han subido al carro, en muchos casos acompañados de subidas de precio para los usuarios que no quieren ver ningún tipo de publicidad. Por eso, es comprensible que el último rumor de Spotify se haya expandido tanto que mucha gente está empezando a pensar que es real.

En las últimas semanas, las redes sociales y foros como Reddit se han llenado de usuarios que se creen el rumor de Spotify Premium con anuncios; y es difícil culparlos, teniendo en cuenta el historial de la compañía de los últimos años, que no ha tenido reparos en cambiar de dirección según soplaba el viento. Por ejemplo, algunos llevamos ya casi cuatro años esperando Spotify HiFi, la versión con música en alta definición, que se ha quedado en la recámara mientras la compañía se centraba en otros aspectos como los pódcast o el vídeo.

De hecho, el rumor de Spotify Premium con anuncios nació en parte gracias a Spotify HiFi. El pasado mes de noviembre, Daniel Ek, CEO de Spotify, por fin prometió que HiFi estaba de camino, aunque no pudo dar una fecha concreta; pero también confirmó que la nueva suscripción iba a ser más cara que las actuales, a diferencia de rivales como Apple Music que ofrecen sonido HD sin sobrecoste. A cambio, además del sonido de calidad superior, Ek prometió varias "ventajas", sin dejar claro exactamente a lo que se refería.

Eso ya encendió las alarmas de algunos usuarios, pero el golpe de gracia lo ha tenido un 'bug'. El pasado mes de marzo, Spotify confirmó que algunos usuarios estaban recibiendo anuncios incluso si tenían una cuenta Premium; lamentablemente, se trataba de dos "bugs" diferentes, así que los ingenieros de la compañía no se dieron cuenta de que el problema persistía cuando solucionaron uno. Al menos, Spotify aseguró que estaba trabajando para eliminar el fallo de una vez por todas.

Sin embargo, mucha gente está sospechando de que eso sea realmente un "bug", y que en realidad, Spotify está experimentando con meter anuncios en las cuentas Premium. No en vano, esa es una táctica que siguen muchas empresas tecnológicas, aplicando los cambios primero a una pequeña cantidad de cuentas para ver si generan polémica o si son aceptados. Para los usuarios que ya creían que Spotify les iba a empeorar la cuenta Premium, esto parecía la confirmación.

Finalmente, la situación se ha vuelto tan preocupante que Spotify ha tenido que salir al paso y confirmar públicamente que este rumor es falso. En un mensaje en su cuenta oficial en X (antigua Twitter), la compañía ha prometido que Spotify Premium "es y seguirá siendo sin anuncios". El hecho de que Spotify haya tenido que lidiar públicamente con este rumor demuestra hasta qué punto se ha extendido.

De esta declaración pública, podemos sacar la conclusión de que Spotify Premium no tendrá anuncios, al menos de momento. Spotify no sería la primera compañía tecnológica en romper una promesa pública similar, pero por ahora, no tiene sentido. La verdadera cuestión es qué pasará cuando llegue Spotify HiFi, y cómo afecta este anuncio a la nueva suscripción.