Todas las novedades de One UI 7 basado en Android 15 para la cámara de tu Galaxy S24 y otros Galaxy: esta es la lista entera

Ayer se dio el escopetazo de salida para el despliegue de One UI 7 basado en Android 15 a los Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 y Z Flip 6. Una actualización esperada desde hace meses después de los retrasos que se ha ido sufriendo. Al menos, la espera ha merecido la pena, no solo por Now Bar y otras nuevas experiencias, sino por los cambios en la cámara que dejan de ser exclusivos en los Galaxy S25 para llegar ahora a los Galaxy S24.

One UI 7 ha sorprendido a propios y extraños por la gran fluidez del sistema y algunas que otras funciones bien interesantes como Now Bar que, a través de Now Brief, es capaz de dar resúmenes diarios del uso del móvil al igual que cierta información que le puede convenir al usuario; le queda a esta función para que esté lo suficientemente hecha, pero es un gran avance.

Samsung hace unas horas ha compartido todas las novedades de la cámara que llegan a los Galaxy S24 y el resto de móviles flagship que empezarán a actualizarse desde hoy mismo y en las siguientes semanas y meses, como será en España en los próximos días. Entre ellas se encuentran unas específicas a la cámara, lo que va a suponer una importante mejora en la experiencia de la fotografía de esta y otras series anteriores.

Lo ha hecho a través del foro de la comunidad de Samsung Corea según Android Police, en el que un moderador ha dado detalles de las funciones específicas de la cámara que llegan con One UI 7 y los cambios en la app de galería. Estas funciones han permanecido de forma exclusiva en los Galaxy S25, pero ahora llegarán a los Galaxy S24, S23 y otros restantes, aunque no todos van a disfrutar de las mejores y más actuales.

Se puede decir que la experiencia fotográfica se amplía exponencialmente, sobre todo con funciones como borrador de audio o grabación de vídeo logarítmico que permitirá dar un paso importante en la atenuación del color; sobre todo para los que buscan grabaciones de vídeo más profesionales. Esta es la lista completa:

App de cámara rediseñada : Galaxy S22, S23, S24, S23 FE, S24 FE, Z Fold 4-6, Flip 4-6, y Galaxy Tab S8-S10 series.

: Galaxy S22, S23, S24, S23 FE, S24 FE, Z Fold 4-6, Flip 4-6, y Galaxy Tab S8-S10 series. Filtros personalizados mejorados : Galaxy S22, S23, S24 series, S23 FE, S24 FE, Z Fold 4-6, y Flip Z 4-6.

: Galaxy S22, S23, S24 series, S23 FE, S24 FE, Z Fold 4-6, y Flip Z 4-6. Asistencia de grabación en vídeo logarítmico : Serie Galaxy S24.

: Serie Galaxy S24. Foto Motion : Serie Galaxy S24, Z Fold 6 y Z Flip 6.

: Serie Galaxy S24, Z Fold 6 y Z Flip 6. Mejor rostro : Galaxy S23, S24, S24 FE, Z Fold 5/6, Flip 5/6, y series Tab S9-S10.

: Galaxy S23, S24, S24 FE, Z Fold 5/6, Flip 5/6, y series Tab S9-S10. Grabación slow-motion en cámara ultra gran angular y teleobjetivo: serie Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 y Z Flip 6.

en cámara ultra gran angular y teleobjetivo: serie Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 y Z Flip 6. Filtro Digital ND en app Expert RAW: serie Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 y Z Flip 6.

en app Expert RAW: serie Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 y Z Flip 6. Borrador de audio : serie Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 y Z Flip 6, S24 FE y serie Galaxy Tab S10.

: serie Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 y Z Flip 6, S24 FE y serie Galaxy Tab S10. Recorte automático de clips : serie Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 y Z Flip 6, S24 FE y serie Galaxy Tab S10.

: serie Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 y Z Flip 6, S24 FE y serie Galaxy Tab S10. Traducción de imágenes superpuestas : Galaxy S22, S23, S24, S23 FE, S24 FE, Z Fold 4-6, Flip 4-6, y series Tab S8-S10.

: Galaxy S22, S23, S24, S23 FE, S24 FE, Z Fold 4-6, Flip 4-6, y series Tab S8-S10. Edición avanzada por AI generativa : Galaxy S22, S23, S24, S23 FE, S24 FE, Z Fold 4-6, Flip 4-6, y series Tab S8-S10.

: Galaxy S22, S23, S24, S23 FE, S24 FE, Z Fold 4-6, Flip 4-6, y series Tab S8-S10. Editor de imágenes RAW: Galaxy S22, S23, S24 series, S23 FE, S24 FE, Z Fold 4-6, y Z Flip 4-6.

Álvarez del Vayo El Androide Libre

La lista muestra que los Galaxy S24, Z Fold 6 y Z Flip 6 son los que más se benefician en la cámara con One UI 7, así que de alguna manera Samsung ha querido agradecer la paciencia que han tenido sus usuarios después de esperar más de 16 meses a la llegada de la actualización mayor, sobre todo para los primeros que compraron sus móviles en enero del año pasado.

Un gran cambio que llega en este sentido para los Galaxy flagship del año pasado que se irán actualizando en los próximos días, al igual que en las siguientes semanas irán recibiendo el resto del catálogo de dispositivos móviles. Una importante fecha para darle una vuelta importante a la experiencia de los móviles Galaxy de Samsung.