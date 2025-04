Samsung inicia el despliegue de One UI 7 basado en Android 15 y anuncia los 50 móviles Galaxy que se actualizarán estos meses

Finalmente, Samsung ha cumplido con la fecha anunciada el mes pasado en España y ha comenzado con el despliegue hoy mismo de One UI 7 basado en Android 15. Los usuarios de los Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 y Z Flip 6 han sufrido una larga espera que hoy llega a su fin para comenzar a recibir la actualización en sus móviles.

Un retraso de 6 meses desde que Google anunciara la actualización a sus Pixel y 16 meses desde que fueran lanzados los Galaxy S24 en España ha convertido en una pequeña pesadilla a una de las mejores actualizaciones que ha lanzado nunca Samsung en sus móviles.

Sobre todo porque trae consigo novedades importantes como Now Bar, animaciones más fluidas, cambios en la mayor parte de la interfaz con nuevos iconos y nuevas funciones de inteligencia artificial generativa que han convertido a One UI 7 en una de las experiencias más interesantes que ofrece un móvil actualmente.

El fabricante coreano también ha aprovechado la oportunidad para anunciar los móviles Galaxy que serán actualizados próximamente, aparte de los flagship de 2023 y 2022 que también podrán disfrutar dentro de poco de algunas de las funciones de IA presentes en los actuales Galaxy S25, aunque podrán olvidarse de otras como el uso del lenguaje natural para buscar un ajuste en concreto.

Los que comienzan a recibir hoy mismo la actualización a One UI 7 son los Galaxy S24, S24+ y S24 Ultra en Corea. La actualización tiene un tamaño de 5,2 GB para los usuarios que se estén actualizando desde One UI 6.1.1 a One UI 7.0 y el firmware es el S928NKSU4BYCG según SamMobile.

La actualización, según 9to5Google, también se está desplegando en el Galaxy Z Fold 6 (F956NKSU2BYCK), Z Flip 6 (F741NKSU2BYCJ), y el Galaxy Z Fold Special Edition (F958NKSU2BYCK), aunque este modelo no llegó finalmente a España. Todos reciben el parche de seguridad de abril de 2025 para estar al día de posibles vulnerabilidades que se puedan sufrir.

En España, al igual que en otras regiones, la actualización se llevará a cabo en los próximos días para estos móviles al igual que para los Galaxy S24 FE y Galaxy Tab S10, y así se pase a los siguientes ya anunciados como los Galaxy S23, S22 y el resto de plegables de años anteriores.

Los nuevos Galaxy que se actualizarán

Lo importante de este día, aparte de dar por acabada la espera, es que Samsung ha anunciado los nuevos móviles que se van a actualizar como son los Galaxy A53, Galaxy A33 y otros tantos, por lo que se amplía la hoja de ruta para que más usuarios comiencen a probar las virtudes y bondades de One UI 7 basado en Android 15. A continuación, la lista completa de móviles que se van a actualizar a partir de este mes y los siguientes:

Abril 2025 Mayo 2025 Junio 2025 Galaxy Z Fold 5 Galaxy Z Fold 4 Galaxy Tab S9 FE y FE+ Galaxy Z Flip 5 Galaxy Z Flip 4 Galaxy A53 Galaxy Tab S10+ Galaxy Tab S9 Galaxy A33 Galaxy Tab S10 Ultra Galaxy Tab S9+ Galaxy A25 Galaxy S23 Galaxy Tab S9 Ultra Galaxy A24 Galaxy S23+ Galaxy S23 FE Galaxy A15 Galaxy S23 Ultra Galaxy Z Fold 3 Galaxy Quantum3 Galaxy S24 FE Galaxy Z Flip 3 Galaxy Jump3 y Jump 2 Galaxy A34 Galaxy Buddy3 Galaxy A35 Serie Galaxy Tab A9 Serie Galaxy S22 Galaxy Tab Active 5 Serie Galaxy Tab S8 Galaxy Tab 4 Pro Serie Galaxy S21 Galaxy Wide 7 Galaxy Quantum5 Galaxy Quantum4 Galaxy A16

Álvarez del Vayo El Androide Libre

Samsung, según 9to5Google, ha publicado esta lista completa en los foros oficiales, a través de Tarun Vats, y el orden de los dispositivos no refleja cómo el fabricante coreano tiene planeado actualizar cada uno de ellos, pero sí que confirma el mes justo. Luego quedarán el resto de series como Galaxy F, Galaxy M, otras tablets y el resto de los smartphones de la serie Galaxy A.