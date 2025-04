El CMF Phone 2 Pro es oficial: cuándo llegará el próximo móvil barato de Nothing y qué productos le acompañarán

En muy pocos años, Nothing ha conseguido convertirse en una de las marcas más populares e influyentes del sector de móviles Android; así que era cuestión de tiempo que se expandiese más allá de los productos originales. El año pasado, la compañía de Carl Pei anunció el lanzamiento de CMF by Nothing, su nueva marca de bajo coste, pero como no podía ser de otra manera, no fue un lanzamiento típico.

Si Nothing hubiera sido como cualquier otro fabricante del sector, CMF simplemente hubiera sido una marca barata centrada en reutilizar modelos viejos y hardware obsoleto para sacar más provecho de sus inversiones en las gamas más bajas. Es algo que lamentablemente vemos de manera constante en el mercado, que suele considerar las gamas bajas como algo secundario.

Pero lejos de eso, el CMF Phone 1, el primer modelo de la marca, fue uno de los lanzamientos más interesantes y llamativos del 2024, con un diseño único centrado en la personalización extrema y características técnicas sorprendentes para el precio por debajo de los 200 euros. Por eso, cuando la semana pasada Nothing dejó caer pistas de que estaba preparando un nuevo modelo, esperábamos noticias con ilusión.

Finalmente, Nothing ha anunciado oficialmente el CMF Phone 2 Pro, el segundo modelo de la marca del que aún no se sabe nada, excepto el nombre; pero sólo eso puede ser suficiente para emocionarnos. Nothing ha confirmado que el nuevo modelo de CMF será desvelado el 28 de abril a las 15:00, hora peninsular española, además de nuevas generaciones de sus auriculares inalámbricos; pero ya podemos hacernos una idea de lo que esperar.

El nombre del CMF Phone 2 Pro es llamativo; la presencia de "Pro" indica que este será un modelo superior, que posiblemente apuntará más a la gama media que su predecesor. Por lo tanto, deberíamos esperar unas características técnicas más avanzadas, como un procesador más potente o unas mejores cámaras, aunque Nothing no ha confirmado nada de esto.

Llama la atención que Nothing haya decidido presentar una versión Pro de un modelo que aún no existe; cabe la posibilidad de que la versión básica se presente más adelante, o incluso que nunca llegue al mercado. Nothing se está guardando las cartas, aunque como es habitual en la compañía, esperamos más información a lo largo de las próximas semanas antes de la presentación oficial.

Además del CMF Phone 2 Pro, la marca enseñará tres nuevos productos de audio, los CMF Buds 2, Buds 2a y Buds 2 Plus. Representan la segunda generación de auriculares de la marca, y probablemente traerán importantes novedades. Recordemos que CMF llegó a España primero con los CMF Buds Pro, a finales del 2023, imitando a su empresa madre que también entró en el mercado primero con unos auriculares inalámbricos antes de lanzar un smartphone.