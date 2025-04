Todo lo que tendría que tener el Samsung Galaxy Z Flip 7 FE para ser el smartphone plegable barato que rompa el mercado

El sector de los móviles plegables lleva ya varios años siendo la gran esperanza de los fabricantes de smartphones para relanzar las ventas, buscando un factor de forma que haga que todos los usuarios quieran cambiar sus viejos smartphones normales por los nuevos que se pliegan. Ni en España ni en prácticamente ningún mercado está pasando eso, en parte por el precio.

Hemos hablado mucho de las ventajas de los móviles plegables, tanto de los tipo libro como de los tipo concha, pero las mismas no son suficientes para la mayoría de consumidores como para pagar el extra de precio que se pide por este tipo de móviles. Y sí, hay marcas como ZTE que han realizado propuestas más económicas que las de Samsung, HONOR o Huawei, pero a cambio de recortar otras prestaciones.

Con todo, el coste medio de los plegables roza más los 1.000 euros que los 500 euros, y eso es algo importante en un país como España con un precio medio de compra de móviles de poco más de 300 euros. Es por eso que se espera con ganas el lanzamiento de un móvil económico, plegable, por parte de alguna marca líder en España.

Remontando en 2026

El lanzamiento a mitad de año de un modelo así se enfocaría a remontar las ventas de plegables casi para el año que viene, algo que parece que es lo que apuntan algunos estudios. Esto es, en parte, porque se espera que Apple también lance dos plegables en alguno de sus próximos eventos.

Es de esperar que los dos móviles sean muy caros, en la línea de lo que nos tiene acostumbrado Apple en su gama más alta. Es por eso que Samsung puede querer ofrecer una opción mucho más económica ante ese escenario, que atraiga a los que quieren un plegable pero que no estén dispuestos a pagar lo que pida Apple.

Sabemos que Apple es capaz de impulsar categorías de productos simplemente entrando en ellas, como pasó con el Apple Watch y los relojes inteligentes. Y como parece que hará con el iPhone 17 Air. Aunque no siempre le funciona, solo hay que ver las Apple Vision Pro.

Lo que se espera del nuevo Samsung plegable

Parece que será Samsung la encargada de presentar batalla a Apple ampliando el mercado de los plegables hacia un sector del público que valora mucho el precio. Eso apuntan los rumores de que, junto con los Samsung Galaxy Z Fold 7 y Z Flip 7, la empresa presentaría un nuevo modelo, más económico, el Samsung Galaxy Z Flip 7 FE, en la línea de lo visto con las versiones más económicas de los Galaxy S.

Este nuevo Galaxy Z Flip 7 FE contaría con una pantalla exterior de 3,4 pulgadas y una pantalla interna de 6,7 pulgadas. Sería pues algo más pequeño (o al menos lo serían sus pantallas) que el Galaxy Z Flip 7, que se espera que tenga una pantalla exterior de 3,6 pulgadas y una pantalla interna de 6,8 pulgadas.

Además, el Z Flip 7 por fin daría el salto, según dichos rumores, a una pantalla que ocupara todo el frontal de la zona exterior, como ha hecho Motorola en otros modelos. Esto serviría tanto como punto de atracción de los consumidores hacia el modelo más caro como para poder rebajar el precio del más económico.

Las claves para triunfar

Precio. Si lo que busca Samsung es hacer masiva la adopción de los plegables entre un público que hasta ahora no se lo había planteado, ha de ser consciente de que el público general no se va a gastar lo que cuesta un plegable actualmente. Pero no podemos esperar que la empresa lance un terminal así por menos de 500 euros, por ejemplo.

Teniendo en cuenta el precio de los últimos Galaxy S FE o los Galaxy A de este año, un precio en torno a los 699 euros o quizás 799 euros podría ser el lógico, más allá de que a todos los consumidores les gustaría que costase la mitad. Pero seamos realistas. Actualmente es posible comprar el Samsung Galaxy Z Flip 6 por unos 850 euros en tiendas sin tener que buscar ofertas exageradas.

Factor de forma. Además del precio hay que tener en cuenta que el plegable que más tracción tiene es el tipo concha, el que permite ser doblado para ser guardado más cómodamente. Los plegables tipo libro, o tipo tablet como el Mate XT de Huawei, aún no son lo que la gente busca y son mucho más caros de producir. Además, el usuario que buscaría un móvil así sería el que valora más el diseño y la comodidad que las prestaciones.

Características. Eso haría que Samsung pueda lanzar este modelo, por ejemplo, con 128 GB de memoria interna como base y 8 GB de RAM. Se especula con que el Z Flip 7 partiría de los 12 y 256 GB, por lo que la diferenciación tiene sentido. Además, esas capacidades, junto con un procesador de Exynos decente, son más que suficientes para el usuario medio.

Lo mismo pasa con las cámaras. Pese a que a algunos nos encante la idea de que por fin los plegables tipo concha de la empresa coreana tengan un zoom óptico, la realidad es que la gente luego rara vez los usa. Valoran mucho más una cámara principal decente y un ultra gran angular para las fotos de grupo. Además, en el caso de que Samsung optara por poner un zoom óptico en el Galaxy Z Flip 7, de nuevo eso serviría para diferenciarlo de su hermano menor. Y es lo que indican los rumores.

Diseño y moda. Pero lo más importante para Samsung sería saber poner a la venta este móvil de la manera correcta, enfocándolo a ese público, muchas veces femenino, que usa mucho el móvil pero no requiere de una potencia exagerada, que valora mucho el diseño y la compacidad.

Además, es un público al que algunas marcas se han acercado, pero nunca con una propuesta tan diferente de otras. Sí, la propia Samsung lo ha hecho con los plegables Z Flip, pero esta puede ser una oportunidad mucho mejor. Y el ecosistema de accesorios podría ser otro punto a favor de este modelo.