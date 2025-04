Max sigue a Netflix y sube el precio de sus planes en España: lanza uno barato con anuncios con el estreno de The Last of Us

Fotomontaje de Max y Last of Us El Androide Libre

Hace poco más de tres semanas Max anunció cambios en sus planes y la posibilidad de mejorar a premium a aquellos que disfrutaron de la oferta de por vida que lanzó cuando la plataforma era conocida en España como HBO Max. Ahora modifica sus suscripciones no solo para aumentarlas de precio, sino para incluir una más barata, aunque con anuncios.

Así sigue los pasos de Netflix, que hace dos años incluyó un plan más barato con anuncios y que para las arcas de la plataforma de streaming por excelencia ha sido todo un éxito. Era cuestión de tiempo que otras siguieran el camino abierto por el servicio de streaming e imitasen su modelo de negocio.

Sorprende que Max no hubiera aprovechado la ocasión en el mes de marzo para actualizar sus precios, pero como prácticamente fue otra de cal y de arena como esta vez, parece que no quería levantar mucho revuelo, ya que en marzo lo que hizo fue reducir dos planes en uno, el estándar, y permitir a los que tienen la suscripción de por vida a mitad de precio que pasen al premium; así ahora ya pueden contar con la misma experiencia que se lanzó con HBO Max con reproducción 4K.

Y decimos que es ahora más asequible porque a partir del 8 de abril se podrá acceder a la plataforma por 6,99 euros en España para disfrutar de una experiencia con anuncios similar a la de Netflix. Lo que se desconoce de momento es la cantidad de publicidad que se emitirá y cómo, pero al dar este paso, y al igual que ha hecho YouTube, hay margen para ampliarla o reducirla según se reciba esta nueva experiencia de anuncios.

Pagar menos por acceder a Max supone el aumento de cada uno de los planes para pasar a pagar un euro más en el plan estándar sin anuncios y tres euros más por el premium. Al menos Max DAZN se queda en el mismo coste de 44,99 euros, pero para entender mejor cómo quedan las suscripciones de Max en España se explica mejor en la siguiente lista:

Estándar con anuncios mensual y anual: 6,99 euros / 69,90 euros.

Estándar mensual y anual: 10,99 euros / 109 euros.

Premium mensual y anual: 15,99 euros / 159 euros.

Estos nuevos cambios de Max se producirán en 14 mercados europeos en los que entra España según recoge elDiario.es con las palabras de Alessandro Araimo, vicepresidente ejecutivo y director general de Warner Bros: "Nos complace enriquecer nuestro servicio de streaming Max y ofrecer en España una nueva forma de que el público se suscriba al servicio y acceda a cientos de títulos memorables que forman parte de nuestro grupo. Al mismo tiempo, somos conscientes de que los anunciantes quieren difundir sus mensajes a través de medios fiables, sólidos y con un posicionamiento claro y distintivo en el mercado".

Manuel Ramírez El Androide Libre [Adiós a compartir cuenta de Disney+ en España: la plataforma anuncia el bloqueo y el coste por acceso]

Una subida que se aprovechará de uno de los más importantes estrenos de Max en el año: The Last of Us con su segunda temporada, que se convertirá en un gran gancho para atraer nuevos suscriptores al plan básico con anuncios o pasar ya al premium con reproducción 4K para una de las mejores series de televisión estrenadas en los últimos años.