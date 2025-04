Adiós a tu ordenador Windows 10: Microsoft prefiere que lo recicles antes que facilitar la actualización a Windows 11

El final de Windows 10 ya parece inevitable. Aunque a principios de año parecía que el plan de Microsoft de abandonar el soporte del sistema era una locura, una migración masiva de usuarios a Windows 11 en los dos últimos meses ha cambiado la situación.

Ahora, Microsoft se ve capaz de cumplir su promesa de abandonar Windows 10, y ya está dando los pasos necesarios para ello. La compañía ha publicado una guía para usuarios de Windows 10, en la que explica los pasos necesarios que deben tomar para prepararse para el fin de soporte del sistema; sólo hay un problema: la guía no sirve de nada.

Y es que, en vez de aportar soluciones a los usuarios de Windows 10, la compañía sólo ofrece una alternativa: cambiar de ordenador. En concreto, la guía está compuesta de cuatro apartados, que aunque son recomendables para cualquier usuario (no sólo de Windows 10), realmente no hacen nada para cambiar la situación en la que se encontrará el usuario próximamente.

Para empezar, Microsoft recomienda comprobar las actualizaciones de Windows 10 para mantener nuestro equipo actualizado con los últimos parches de seguridad; Microsoft sólo seguirá lanzando estos parches hasta el 14 de octubre de 2025. Es un buen consejo, pero es algo que ya deberíamos hacer de todas formas.

A continuación, Microsoft recomienda hacer una copia de seguridad de nuestros datos, ya sea con un disco duro externo o con un servicio en la nube como OneDrive. Lo siguiente es borrar esos datos de manera segura, usando la opción "Restablecer este equipo" en la configuración.

El último paso es reciclar nuestro ordenador de manera responsable; se ofrecen varias alternativas, como donar el PC a una organización que la necesite o contactar con un centro de reciclaje que pueda asegurarse de que los componentes no terminan en un vertedero. Ese es otro buen consejo, teniendo en cuenta el problema de proliferación de basura electrónica.

No podemos criticar ninguno de los pasos que recomienda Microsoft; son medidas recomendables para cualquier usuario que quiera comprar un ordenador nuevo. El problema es ¿qué pasa con los que no pueden, o no quieren, comprar un ordenador nuevo? Para esos usuarios, Microsoft no ha dedicado ni una palabra, más allá de "actualizar a Windows 11".

Microsoft El Androide Libre Microsoft te acaba de instalar un programa en tu ordenador que no querías: la sorpresa para los usuarios de Windows 10

Por supuesto, Microsoft sabe que muchos ordenadores no pueden actualizar a Windows 11, ya sea por culpa de unos requisitos más elevados, o por la necesidad de tener una placa base con un chip de seguridad TPM, algo que incluso algunos modelos modernos no tienen. Para muchos usuarios, no es una cuestión de no querer actualizar a Windows 11, es que no pueden; y en esos casos, Microsoft quiere que se compren un ordenador nuevo.

Es una posición muy agresiva por parte de Microsoft, pero en su defensa hay que decir que está dando resultado. Los mensajes constantes y las molestias introducidas en las últimas actualizaciones de Windows 10 han llevado a millones de usuarios a actualizar a Windows 11. La gran pregunta es qué pasará con los otros millones que no podrán actualizar para cuando llegue el fin de soporte de Windows 10 el próximo mes de octubre.