Los Galaxy S26 van a traer una sorpresa bajo el brazo: Samsung por fin habría tomado una importante decisión

Puede que los Galaxy S25 lleven muy pocas semanas en las tiendas, y que la gama aún no esté del todo completa porque aún no se ha lanzado el Galaxy S25 Edge; pero eso no significa que no podamos empezar ya a hablar de la próxima generación. Especialmente porque los Galaxy S26 pueden traer un cambio importante en un componente vital: el procesador.

No es ningún secreto que a Samsung no le gustó tener que depender en exclusiva de Qualcomm para sus Galaxy S25. Aunque el fruto de la colaboración fue una versión exclusiva y más potente del Snapdragon 8 Elite, para Samsung es más importante ofrecer una experiencia lo más exclusiva y propia posible, y el plan original era usar un procesador Exynos.

Sin embargo, los rumores apuntan a problemas en la producción del Exynos 2500 que iba a ser usado en los Galaxy S25, lo que habría provocado un 'terremoto' interno en la compañía. Como resultado, es posible que la división de desarrollo de Exynos pase a depender de la división móvil, algo que dependerá en buena medida del próximo desarrollo: el Exynos 2600.

Ahora, la última filtración de @Jukanlosreve afirma que Samsung ha tomado una decisión, y que finalmente el Galaxy S26 usará el Exynos 2600 como procesador. De esta manera, la marca Exynos "estaría de vuelta", al menos de momento, y como un intento de Samsung de volver a ser una de las referencias en el desarrollo de chips para smartphones. Sin embargo, este retorno no está falto de dificultades.

Y es que, aunque Samsung parece haber solucionado algunos de los problemas de producción que condenaron al Exynos 2500, aún queda trabajo por delante. La producción del Exynos 2600 estaría "tan limitada" que probablemente no todos los móviles de la próxima generación usarán el mismo procesador. En otras palabras, es muy posible que sea una situación similar a la de otras generaciones, en las que Samsung ha usado diferentes procesadores en diferentes modelos y mercados.

Por ejemplo, hay que recordar que los Galaxy S22 vendidos en España y el resto de Europa fueron los únicos que usaron un procesador Exynos 2200, mientras que en el resto del mundo usaron un Snapdragon 8 Gen 1. Si la producción del Exynos 2600 es tan limitada, es posible que veamos una situación parecida con los Galaxy S26.

Por otra parte, es posible que Samsung monte el Exynos 2600 en uno o dos modelos, y siga usando Snapdragon en el resto. Por ejemplo, como ocurrió con el Galaxy S24, que usaba un Exynos 2400 en todos los modelos menos en el Ultra, que tenía un Snapdragon. La decisión final de Samsung probablemente dependerá de la cantidad de chips que es capaz de producir.