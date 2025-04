Esta función IA exclusiva de los Galaxy S25 llegaría finalmente a los antiguos móviles de Samsung con One UI 7

Samsung Galaxy S24 Ultra con la imagen de Now Brief Manuel Ramírez El Androide Libre

A finales de marzo, por parte de Samsung, se hizo oficial la próxima llegada de One UI 7 en los Galaxy S24 y otros lanzados en los últimos años. En ese anuncio se conocieron las funciones IA que sí llegarían a ciertos móviles antiguos, aunque Now Brief no aparecía por ningún lado para ser una de las exclusivas de la actual serie Galaxy S25 disponible en España. Ahora ha aparecido en la versión beta de Android 15 en un Galaxy S24.

Samsung quiere que sus nuevos Galaxy S25 disfruten de ciertas ventajas relacionadas con la inteligencia artificial generativa y una de ellas es justamente Now Brief que permite recibir resúmenes diarios en ciertas franjas horarias del día. Now Brief forma parte de Now Bar, que ha sido una de las mayores sorpresas de los Galaxy S25, aunque todavía no está lo suficientemente limada para ser suficientemente especial.

De hecho, parece que Samsung incluso la está mejorando para que se incluya el control de los medios de reproducción en el panel de notificaciones y ajustes rápidos. Se ha podido ver a través del programa beta de One UI 7 en los Galaxy S24, Galaxy S23, Galaxy Z Fold 6 y Galaxy Z Flip 6, al igual que ahora ha sucedido con Now Brief que su código sí está presente en el firmware.

Un usuario en X (antes Twitter) ha sido capaz de acceder a Now Brief en un Galaxy S24 con la beta de One UI 7 basada en Android 15. Y lo ha hecho con un 'hack' que permite el acceso a ciertas funciones ocultas en los dispositivos Android para que se confirme también que este código está presente en todos los dispositivos mencionados anteriormente.

Se ha podido crear un acceso directo a los ajustes de Now Brief en la pantalla de inicio, aunque la interfaz principal no funciona y es imposible poder modificar algo, así que de momento todo se queda en el código que de alguna manera podría activar Samsung en algún momento.

Now Brief en un Samsung Galaxy S25 Ultra El Androide Libre

Normalmente, cuando aparece el código de una función así en una app, la norma es que tarde o temprano pase a la versión final. El despiece de las APKs suele dar sorpresas como esta que anticipan la llegada de una nueva funcionalidad.

En este caso sería Now Brief que forma parte de Now Bar, que sí estaría disponible, según anunció Samsung en marzo, en la serie Galaxy S24, Galaxy S24 FE, serie Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Z Fold 6 y Flip 6, Z Fold 5 y Flip 5, Galaxy Tab S10 y Galaxy Tab S9.

Lo que abre la puerta a que Now Brief, según el código encontrado por SamMobile, esté disponible como una de las importantes sorpresas que llegarían con el despliegue de One UI 7. Una actualización que se ha retrasado más de lo esperado y que ahora en la beta también se están sufriendo bugs de última hora que podrían retrasarla incluso más.