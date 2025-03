Adiós a los anuncios de YouTube: lo nuevo de Premium va a ser muy popular en grupos de WhatsApp y entre amigos

La cruzada de Google contra los bloqueadores de anuncios continúa, con algunas decisiones polémicas como los anuncios de varias horas de duración para los usuarios que se los intentan saltar. El objetivo de la compañía está claro: o nos 'tragamos' los anuncios, o pagamos por YouTube Premium, la suscripción que ahora cuesta 13,99 euros al mes.

Es un precio elevado para muchos usuarios que simplemente quieren ver algunos vídeos sin tener que perder el tiempo con los anuncios, y Google lo sabe. Por eso, está experimentando con maneras de permitir que los usuarios disfruten de los vídeos sin anuncios sin tener que pagar la suscripción completa a Premium; ya hemos hablado de uno de estos experimentos, el nuevo YouTube Premium Lite más barato y con menos funciones, y ahora le toca el turno a otro.

Como la propia YouTube ha revelado en una página de soporte, el servicio está experimentando con una nueva función para compartir vídeos con Premium y sin publicidad. En otras palabras, un usuario con Premium podrá compartir vídeos sin anuncios con otros usuarios que sólo tienen una cuenta gratuita; de esta manera, estos usuarios podrán ver el vídeo sin interrupciones ni esperas, aunque no hayan pagado. A efectos prácticos, es una manera de compartir Premium, aunque sea sólo en vídeos concretos.

Los usuarios de YouTube Premium podrán compartir hasta 10 vídeos sin anuncios cada mes con usuarios que no son Premium; el único requisito es que la otra persona viva en un país en el que se ofrece Premium. Por lo tanto, no puede convertirse en una manera de disfrutar de Premium en mercados en los que no está disponible.

El sistema funciona de manera sencilla, como una nueva opción en el menú de Compartir de YouTube, que se llamará "Compartir sin anuncios"; esto generará un enlace que podremos copiar o compartir a través de una aplicación. El usuario que pulse en ese enlace podrá ver el vídeo que hemos compartido, sin ningún anuncio que interrumpa la experiencia.

Aunque puede parecer una buena idea para compartir vídeos con los amigos (especialmente si son largos y tienen varias pausas para publicidad), hay algunas limitaciones a tener en cuenta. Para empezar, los enlaces que generamos sólo se pueden ver 10 veces seguidas; a la décima visualización, el enlace dejará de funcionar y mostrará el vídeo con anuncios.

La buena noticia es que esas diez visualizaciones no tienen que ser del mismo usuario; en otras palabras, podemos compartir el mismo vídeo con hasta 10 personas y sólo contará como un vídeo compartido para el cómputo mensual. Ideal para compartir vídeos en grupos de WhatsApp, por ejemplo. Además, si compartimos un vídeo con un usuario que ya tiene Premium, su visualización no contará.

Otra limitación se encuentra en los vídeos. La mayoría de los vídeos de YouTube es compatible con esta funcionalidad, pero no todos; el contenido musical (como vídeos musicales y canciones de YouTube Music), los YouTube Originals, los Shorts, las emisiones en directo, las películas y las series no se pueden compartir sin anuncios.

Por el momento, esta funcionalidad está en pruebas en Argentina, Brasil, Canadá, México, Reino Unido y Turquía durante un tiempo limitado, pero YouTube ya adelanta que es posible que la expanda a más suscriptores en el futuro.