Samsung da la fecha de la actualización a One UI 7 basado en Android 15 para todos estos móviles Galaxy antiguos

Después de que Samsung anunciara oficialmente el despliegue de la actualización One UI 7 a Android 15 para el mes de abril en España e incluso diera todos los detalles sobre las funciones que van a recibir unos u otros móviles, ahora Samsung Chequia ha dado ya una fecha aproximada para los móviles flagship que fueron lanzados hace justo tres años.

Nunca antes se había esperado tanto para actualizar algunos de los móviles más importantes de Samsung, ya que los usuarios que compraron el Galaxy S24 Ultra en febrero de 2024 van a recibir el 7 de abril la actualización a One UI 7, justo 14 meses desde que fue lanzado en España.

Una espera que casi se hace eterna para la actualización que ha cambiado totalmente la experiencia de usuario, no solo en nuevos iconos o interfaz en el panel de accesos rápidos, sino por sus animaciones fluidas o la posibilidad de recibir resúmenes diarios desde el nuevo botón Now Bar a través de Now Brief.

Y esos 14 meses se alargan para los anteriores modelos, ya que los Galaxy S24 FE y Galaxy S23 tendrán que esperar una semana para recibir One UI 7 basado en Android 15. Y los siguientes ya serían los móviles plegables de quinta generación de Samsung y la serie Galaxy S22, que también va a recibir las virtudes y bondades de esta nueva actualización.

La ventana de lanzamiento para estos móviles no se había concretado totalmente y aparecía diluida, aunque ahora desde Samsung Chequia se ha compartido que el Galaxy S23 FE, la serie Galaxy S22 y la quinta generación de plegables Galaxy Z recibirán la actualización en las próximas semanas.

Y aunque no concrete totalmente su fecha exacta, sí que ya contiene la semana aproximada para dejar la primera de mayo como la programada por parte de Samsung para el despliegue de One UI 7 en unos móviles que ofrecen un rendimiento exquisito y están repletos de características que les permitirán disfrutar de algunas de las funciones más interesantes de la actualización a Android 15.

Se desconocen las funciones que se quedan fuera de los Galaxy S22, ya que los posteriores Galaxy S23, el S23 FE y los plegables Galaxy Z Fold 5 y Z Flip 5 no se actualizarán con el borrador de audio y la búsqueda con lenguaje natural en los ajustes. Sí que en la lista de funciones que recibirán estos móviles están presentes Now Bar, Selección IA, Asistente de redacción, Asistente de dibujo y Gemini.

Manuel Ramírez El Androide Libre [Así se actualiza ahora tu Galaxy con One UI 7 basado en Android 15: el nuevo y cómodo sistema de los móviles de Samsung]

El resto de dispositivos que esperan su One UI 7 como los de gama media, según Android Police, no les queda otra que esperar un poco más, ya que aquí Samsung no ha dado detalle sobre la fecha de actualización, a diferencia de las tablets Tab S10 para mediados de abril, las Tab S9s una semana más tarde y la Tab S8 para finales de abril. El resto de tablets tendrán One UI 7 en mayo.