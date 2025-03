Adiós al Chromecast viejo: su primer dispositivo con Google TV es oficial y apunta maneras

Soplan vientos de cambio en los televisores inteligentes. El fin de los Chromecast ha venido de la mano de una nueva generación de dispositivos conectados que están basados en Google TV, con todas las funciones inteligentes y acceso al ecosistema de apps de Android. El Google TV Streamer fue el primero, pero no el único.

Ahora, Xiaomi ha presentado su alternativa, y habrá que tenerla en cuenta. El Xiaomi TV Box S de tercera generación es el primer dispositivo de la compañía basado en Google TV, ya que el modelo de segunda generación, que aún está disponible en España, aún usaba Android TV. La diferencia entre Android TV y Google TV puede no parecer grande, pero baste decir que con el segundo el potencial es mayor y tenemos acceso a todas las funciones inteligentes de Google.

Otra importante mejora que trae el Xiaomi TV Box S de tercera generación afecta al 'hardware'. El procesador usado ahora es un Armlogic S905X5M, que debería ofrecer un rendimiento un 25% superior respecto a la pasada generación; pero donde notaremos la diferencia es en la GPU, que es un 130% más rápida según el fabricante. Por lo tanto, este dispositivo debería ir mucho más fluido con todo tipo de apps, incluso con las más exigentes en gráficos.

Este nuevo dispositivo es completamente compatible con televisores con resolución 4K, y soporta Dolby Vision y HDR10+ para obtener la mejor calidad de imagen posible en todo tipo de contenido. El sonido no ha sido pasado por alto, con compatibilidad con Dolby Atmos y DTS:X para aprovechar nuestra barra de sonido.

Lamentablemente, no todo son buenas noticias, y un detalle que ya está siendo mal recibido entre algunos usuarios es la cantidad de memoria RAM, con sólo 2 GB integrados. Eso ya es poco para un dispositivo Android convencional, no digamos uno que pretende ofrecer una experiencia más avanzada con Google TV y un nuevo procesador. Hasta que no lo probemos, no sabremos decir si es una decisión acertada, pero en Xiaomi parecen convencidos de que es una cantidad adecuada de memoria RAM.

En cambio, la capacidad de almacenamiento de 32 GB también puede parecer poca, pero en este caso no es un problema porque la mayoría de la gente usa almacenamiento externo, ya sea conectado al propio dispositivo o a través de la red. Hablando de esto, el TV Box S de tercera generación cuenta con conectividad WiFi 6 para obtener un mayor ancho de banda en routers compatibles, además de Bluetooth 5.2 y el nuevo Google Cast. Tal vez se echan en falta más opciones de conectividad por cable: no contamos con puerto Ethernet como el Google TV Streamer, y el único puerto USB es 2.0 y por lo tanto, demasiado lento.

La gran cuestión del nuevo Xiaomi TV Box S está en el precio. El modelo de segunda generación llegó a España con un precio de 69,99 euros, aunque ya es posible conseguirlo rebajado por 49,99 euros. Si Xiaomi consigue ofrecer un producto más barato que el Google TV Streamer, que cuesta 119 euros, puede ser muy atractivo pese a las deficiencias. Por el momento, no se ha confirmado fecha de lanzamiento en España, aunque no debería tardar mucho porque ya se ha presentado para el mercado global.