Android 15 para móviles Samsung por fin está aquí: fecha de lanzamiento y modelos que recibirán One UI 7

Tal vez estamos mal acostumbrados, pero es innegable que Samsung está tardando más de lo habitual en lanzar la última versión de Android para sus móviles y tablets. Afortunadamente, los usuarios no tendrán que esperar mucho más para disfrutar de One UI 7 con Android 15, aunque no todos podrán usarlo inicialmente; hoy, Samsung ha confirmado los planes definitivos de lanzamiento, y hay buenas y malas noticias.

Para empezar, la buena. One UI 7 será lanzado el próximo 7 de abril, dando fin a una espera de más de medio año respecto al lanzamiento de Android 15 en dispositivos Pixel, por ejemplo. La nueva versión de la capa de personalización destaca por incluir una buena cantidad de novedades, tanto en el diseño como en las funcionalidades integradas, especialmente en lo que respecta a la Inteligencia Artificial.

Los primeros dispositivos que recibirán la actualización serán los Galaxy S24, Galaxy Z Fold 6 y Galaxy Z Flip 6; por lo tanto, los usuarios de los modelos premium y punteros lanzados el año pasado serán de los primeros en recibir las novedades de One UI 7. Recordemos que los Galaxy S25 y los nuevos Galaxy A56 y A36 lanzados este 2025 ya vienen con el nuevo sistema preinstalado de fábrica, por lo que no necesitan esta actualización.

A lo largo de las siguientes semanas, Samsung irá actualizando más dispositivos, incluyendo modelos lanzados en años anteriores; tampoco podemos olvidarnos de las tablets, de las cuales dos generaciones serán de las primeras en recibir One UI 7.

En concreto, la lista completa de dispositivos que recibirán One UI 7 en esta primera ronda de actualizaciones es la siguiente:

Galaxy S24, S24+ y S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy S23, S23+ y S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Galaxy Tab S10

Galaxy Tab S9

Por el momento, Samsung no ha explicado qué pasará con los dispositivos que deberían recibir Android 15 como parte de las actualizaciones prometidas cuando fueron lanzados, pero que no se encuentran en la lista; es de esperar que se revelen nuevas fechas cuando la primera hornada de actualizaciones sea completada, probablemente a partir del próximo mes de mayo.

Recordemos que One UI 8 con Android 16 ya está en desarrollo, y se espera que su lanzamiento sea adelantado para acercarlo al lanzamiento del sistema operativo de Google; por lo tanto, es muy probable que One UI 7 esté disponible sólo durante unos meses, y que Samsung vuelva a ponerse a la punta en cuestión de actualizaciones de Android.

Mientras tanto, One UI 7 será un lanzamiento muy esperado para los usuarios de dispositivos de Samsung, por la gran cantidad de novedades que trae, algunas de las cuales pueden cambiar completamente la manera en la que los usamos. Por ejemplo, la nueva Now Bar ofrece actualizaciones en tiempo real directamente en la pantalla de bloqueo, incluyendo temas importantes, información de nuestra salud, o simplemente, la canción que está sonando, sin necesidad de desbloquear el móvil.

Galaxy AI ha conseguido atraer a millones de usuarios, y no es de extrañar que One UI 7 se centre en sus novedades, con nuevas funciones como Selección con IA para ofrecer recomendaciones según el contexto, Asistente de escritura para resumir o dar formato a nuestros textos, Asistente de dibujo para crear ilustraciones a partir de texto o bocetos, Borrador de audio para eliminar los ruidos indeseados en nuestros vídeos, y más. Samsung también ofrece una mayor integración con el asistente Gemini de Google, que puede ser llamado simplemente manteniendo pulsado el botón lateral.

Lamentablemente, aquí es donde llega una de las malas noticias: no todas las funciones llegarán a todos los dispositivos con One UI 7. Ya sea por limitaciones técnicas o por otro problema, Samsung ha confirmado que algunos dispositivos no podrán usar algunas de las funciones más avanzadas, como el borrador de audio. En concreto, la compatibilidad de estas funciones es la siguiente: