Los próximos auriculares de Samsung van a ser una revolución: serán los primeros de su tipo de la marca

El 2025 va a ser uno de los años más importantes de Samsung, tanto en cuestión de lanzamientos como en importantes decisiones que tendrá que tomar sobre su futuro. Será el año en el que Samsung demostrará su verdadero potencial, con nuevos productos que cubrirán nuevos nichos. Ya conocemos uno de estos nuevos dispositivos, el móvil ultrafino Galaxy S25 Edge, pero no será el único.

De hecho, la última filtración apunta a que los smartphones no serán los únicos dispositivos de Samsung que van a recibir cariño; también habrá novedades importantes en los auriculares y dispositivos de audio de Samsung. En concreto, la filtración apunta a que Samsung por fin dará el salto a los auriculares de conducción ósea.

La filtración proviene de Digital Chat Station en Weibo, donde se han compartido los planes de Samsung para lanzar sus primeros auriculares de conducción ósea; el lanzamiento puede coincidir con el próximo evento Unpacked de Samsung, que se espera para el próximo mes de julio. En otras palabras, los auriculares pueden llegar al mismo tiempo que los próximos plegables de Samsung, el Galaxy Z Fold 7, Galaxy Z Flip 7, y posiblemente, un Galaxy Z Flip FE.

Los auriculares de conducción ósea se diferencian de los habituales en que no transmiten el sonido por el aire. Normalmente, el usuario se mete el auricular en la oreja y las vibraciones producidas por el altavoz pasan por el canal auditivo hasta el tímpano; con la conducción ósea, en cambio, la vibración se transmite a través de los huesos y los cartílagos de la cabeza. Por lo tanto, no usan altavoces sino un dispositivo que vibra y se coloca cerca de la oreja, pero no sobre esta.

Los auriculares de conducción ósea tienen varias ventajas respecto a los tradicionales. La más obvia es que, como el conducto auditivo no es bloqueado por el auricular, es más fácil escuchar nuestro entorno al mismo tiempo; eso también significa que provocan menos molestias durante el uso continuado, ya que nuestros oídos siempre permanecen bien aireados. Estos auriculares también suelen ser más ligeros, ya que requieren de menos componentes.

Los auriculares de Samsugn pueden ser como estos AfterShokz Aeropex AfterShokz

Por todo esto, la conducción ósea se ha convertido en la tecnología favorita de los usuarios que quieren escuchar música mientras hacen ejercicio sin aislarse completamente de lo que ocurre a su alrededor, por ejemplo, si están corriendo o haciendo ciclismo en la calle.

También se han convertido en imprescindibles para mucha gente que necesita tener los auriculares puestos durante todo el día al mismo tiempo que tienen que estar pendientes de su entorno, por ejemplo, en la oficina.

Por lo tanto, es una buena noticia que Samsung se vaya a meter en este sector, aunque hay algunas dudas sobre los primeros Galaxy Buds abiertos, si es que se terminan llamando así. Por ejemplo, la calidad de sonido suele ser el punto débil de estos dispositivos, y por su propio concepto, tecnologías como la cancelación de ruido no son posibles. Por eso, será interesante ver cuál es el enfoque de Samsung con estos auriculares.