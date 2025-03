Google va a por las Ray-Ban de Meta: está a punto de adquirir una tecnología clave para sus gafas de realidad aumentada

A finales de año surgieron varias noticias que mostraron que 2025 va a ser bien interesante por el cariz que pueden tomar las gafas de realidad aumentada, no solo porque Google quiera competir contra la solución de Apple, sino porque hay otros actores no tan conocidos que también están apostando por este tipo de accesorios. Ahora Google estaría a punto de cerrar la compra de una startup llamada AdHawk Microsystems Inc.

Esta starup ha diseñado una tecnología de rastreo ocular que formaría parte de las intenciones de Google para lanzar nuevos accesorios dedicados a la realidad aumentada y así entrar de forma directa en un mercado que está floreciendo, y en el que Meta ha partido con cierta ventaja desde que se asociara con Ray-Ban para la distribución de unas gafas que su uso se está potenciando gracias a la capacidad de la IA al reconocer el entorno.

El gigante tecnológico estaría a punto de cerrar la venta de la startup canadiense por 115 millones de dólares según fuentes cercanas e incluiría 15 millones de dólares en futuros pagos según AdHawk alcanzase ciertos objetivos de rendimiento, aunque la fuente de la noticia no ha querido ser citada debido a que el acuerdo todavía no ha sido anunciado.

Según Bloomberg, sí que el acuerdo estaría cerca de completarse esta semana, aunque hay margen a que no se cerrase al estar en las últimas charlas para ultimar cada detalle del mismo. Ambas partes siguen en silencio e incluso un portavoz de Google se ha cerrado a dar alguna declaración sobre este prometedor acuerdo que pondría a Google en una buena posición para adentrarse en este mercado.

AdHawk fue fundada en 2017 y ha estado creando todo tipo de hardware y software dedicado al rastreo ocular o seguimiento de ojos. De hecho, desarrolló unas gafas llamadas MindLink y ofrece su tecnología a terceros para que sus dispositivos puedan determinar hacia donde el usuario está mirando.

AdHawk Adhawk Microsystems Inc El Androide Libre

La startup se ha hecho con un nombre en este segmento debido a su tecnología capaz de analizar las corneas y las pupilas de los usuarios de una forma más rápida que los sensores de sus competidores, por lo que el interés de Google es evidente para hacerse con una tecnología básica para unas posibles gafas con realidad aumentada que le permitiese competir directamente con las de Meta o cualquier otro competidor que se quiera adentrar en este segmento tan interesante.

Y no solamente está destacando en este sentido, sino porque la tecnología de AdHawk usa componentes que son muy eficientes energeticamente, así que estos dos aspectos han sido cruciales para que Google se pusiera en contacto para llevar una tecnología vital para para unas gafas de realidad aumentada que no suelen contar con una gran capacidad de batería. Hay que recordar que incluso Meta estuvo detrás de la compra de la startup y ha estado recibiendo capital de inversores como Samsung Electronics Co., Intel Corp., HP Inc. y Sony Group Corp.

Las Vision Pro de Apple han destacado por su tecnología de seguimiento de ojos para diferenciarse de otras como las propias de Meta, así que incorporarla en unas futuras gafas de Google, y más cuando el gigante tecnológico ya tiene su historial de desarrollo de este tipos de gafas cuando lanzó sus Glass hace más de 10 años, podría ubicarlo en una posición determinante para ser uno de los actores claves para los próximos años.

Justo en diciembre del año pasado Google introdujo su nuevo sistema operativo llamado Android XR que se utilizará en el terminal de Samsung y otros dispositivos que van a dibujar un futuro en el que las gafas tipo las Ray-Ban de Meta sí que parecen más encajar en los usuarios por su ligero peso, su estética y por poder disfrutar de algunas de las funciones más atractivas de la inteligencia artificial generativa.

De hecho, en la entrevista de EL ESPAÑOL - Omicrono hecha a Sameer Samat, presidente del ecosistema de Android en Google, Android XR fue uno de los temas importantes y en el que el gigante tecnológico está centrado para convertir este tipo de accesorios en uno de los más interesantes para los próximos años.