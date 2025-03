Adiós al icono de WhatsApp de siempre en tu móvil: así es el que usará a partir de ahora para su vertiente de negocios

WhatsApp sigue incesante en sus nuevas funcionalidades y hace bien poco ha ofrecido la posibilidad de poder diferenciar los chats de los contactos más importantes a realizar una transcripción automática de todas las notas de voz. Ahora va a cambiar el icono de la app en el móvil por uno más moderno y así ponga en valor todas las novedades que ha integrado en su app para negocios.

Las dos apps de chat que tiene disponible en WhatsApp han permanecido inmutables en la Google Play Store y App Store desde hace años y ninguna había recibido un cambio en el diseño del icono. La "B" ha sido característica de WhatsApp Negocios para así diferenciarla.

Ahora quiere darle un toque bien especial a la app de chat con una nueva identidad de marca, aunque sigue quedándose con el lenguaje de diseño más característico del logotipo, como es el icono del teléfono y esa circunferencia que lo rodea como un bocadillo de chat de texto.

El icono actualizado que se ha caracterizado por esa "B" para diferenciar la app de la normal usada por millones de personas en España, se ha mejorado de tal forma que ha borrado la "B" y ha situado el signo "+" en la parte superior derecha como una forma de expresar la expansión de la app hacia otros objetivos y las oportunidades de negocio que ofrece a cualquier establecimiento, persona o empresa que quiera ofrecer un canal directo de soporte o contacto.

Todas las modificaciones que se hacen en logos icónicos llegan para representar algún cambio en los intereses de la marca, compañía o grupo empresarial, y de alguna manera ha de reflejar esos nuevos vientos. No es nada fácil dar con la clave, y por ello los mejores diseñadores de logos del mundo suelen cobrar cifras que podrían marear a cualquiera.

El nuevo icono de WhatsApp Negocios WaBetaInfo El Androide Libre

WhatsApp lo que ha hecho es darle ese "plus" con el signo "+" y que le queda bastante bien, aunque en un primer vistazo seguirá siendo complicado diferenciar ambos iconos puestos en la pantalla de inicio del móvil, aunque como todo, será cuestión de acostumbrarse según lo que ha filtrado WaBetaInfo con dos capturas en las que se puede ver el nuevo icono para la vertiente de negocios de WhatsApp.

La aparición de este nuevo icono para WhatsApp Business no trae consigo novedades importantes en la funcionalidad de una app centrada en el contacto del cliente o dar soporte a través de sus conversaciones, aunque sí que se podrá ver el nuevo diseño cuando se abra la app a través de la pantalla de inicio.

Álvarez del Vayo El Androide Libre São Paulo (Brasil)

E importante: no se sabe nada sobre un posible cambio al icono de la app WhatsApp común y solo está relacionado con la app de negocios de la app de chat. Así sigue mostrando la importancia que está teniendo esta app no solo para Meta, sino para los cientos de miles de establecimientos y empresas que la usan diariamente, y que desde EL ESPAÑOL - El Androide Libre pudimos confirmar in situ el año pasado en Brasil en uno de sus increíbles anuncios.