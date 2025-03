Samsung responde a los rumores con una buena noticia: una de las mejores cosas de los Ultra "es crucial" y se mantendrá

Pocas compañías tecnológicas sufren tanto los rumores y filtraciones como Samsung. Gracias a estas publicaciones, podemos hacernos una buena idea de cómo son los próximos dispositivos de la compañía varios meses antes de su lanzamiento; por ejemplo, los Galaxy S25, que se presentaron a principios de año, no fueron una gran sorpresa por culpa de las filtraciones de las semanas anteriores.

Otro problema relacionado con las filtraciones ocurre cuando no son del todo correctas; aunque no necesariamente por malicia, en ocasiones los rumores se equivocan completamente o llegan a conclusiones equivocadas, lo que termina afectando negativamente a la imagen de la compañía. Ese es el caso de uno de los últimos rumores, que ha sido tan preocupante que Samsung ha tenido que salir al paso y aclarar públicamente que es falso.

Hablamos del rumor de que el Galaxy S26 Ultra no tendrá S Pen y que simplemente será una versión más grande y potente del Galaxy S26 básico; una decisión que podría ser muy polémica, especialmente entre los usuarios más entusiastas.

Sería la primera vez desde el 2011 que Samsung no ofrece un smartphone con lápiz táctil, desde el lanzamiento del Galaxy Note original; recordemos que el modelo Ultra actual es el sucesor espiritual de los Note, algo que se aprecia también en su diseño, que siempre se ha distinguido del resto de los Galaxy S con sus proporciones y esquinas rectas. Sin embargo, el Galaxy S25 Ultra ha abandonado parcialmente esta filosofía, con un diseño de esquinas redondeadas y un aspecto más parecido al resto de la gama; pero sobre todo, las modificaciones al S Pen han sido las más polémicas.

El S Pen incluido con el Galaxy S25 Ultra es diferente de las generaciones anteriores en un detalle importante: ya no tiene conectividad BLE (Bluetooth Low Energy). Las consecuencias de este cambio se notan en la eliminación de los 'comandos aéreos', gestos que podíamos realizar en el aire para controlar nuestras apps a distancia, incluyendo la captura de pantalla y la app de cámara. Samsung ha justificado la falta de Bluetooth en que, según sus datos, muy poca gente utiliza estas funciones, pero eso no ha evitado que algunos usuarios se sientan decepcionados y hayan llegado a la conclusión de que a Samsung no le interesa seguir soportando el S Pen.

El rumor ha crecido tanto, que ha motivado una respuesta oficial de la compañía; en una entrevista a Techradar, Annika Bizon, vicepresidenta de producto y marketing de Samsung UK, ha confirmado que el Galaxy S26 Ultra mantendrá el lápiz táctil S Pen. Se trata de una admisión sorprendente, teniendo en cuenta que la compañía no suele hablar de sus futuros productos hasta que llega el momento de anunciarlos.

Bizon afirma que no ve "un espacio en el que el S Pen no sea una parte crucial de nuestra cartera de productos", porque la gente lo usa para cosas como escribir notas durante reuniones, por ejemplo. También confirma que Samsung recibe preguntas de usuarios de si sus próximos dispositivos tendrán el S Pen, desde los tiempos de los Note. Por eso, la compañía ve el S Pen como "clave para la experiencia Ultra".