Una de las mejores alternativas a Twitter trolea sin querer a Elon Musk en el peor día de X: estas son las novedades

La red social anteriormente conocida como Twitter, X, está pasando malos momentos. X se cayó completamente el día de ayer, y desde entonces, está sufriendo serias dificultades para mantenerse en pie; según Elon Musk, la caída de X se debe a un ciberataque masivo, pero eso importa poco para unos usuarios que empiezan a cansarse de los problemas.

Por completa casualidad, una de las mejores alternativas a X ha anunciado al mismo tiempo una serie de novedades, entre las que se encuentran algunas de las más solicitadas por los usuarios. Hablamos de Bluesky, la red social que es considerada como la 'Twitter de siempre' por millones de usuarios que han realizado ya la migración.

El crecimiento de Bluesky continúa, si bien no al mismo ritmo que a finales del año pasado, superando ya los 32 millones de usuarios; no está nada mal, teniendo en cuenta que es más del doble de los que tenía en noviembre. La clave del éxito de Bluesky ha estado en hacer lo contrario que Elon Musk, y en responder a las peticiones de los usuarios; la última actualización, que lleva la app a la versión 1.99, es una buena muestra de ello.

Con la última actualización, Bluesky por fin responde a algunas de las quejas de los usuarios, como por ejemplo, las relacionadas con el contenido multimedia, para el que Bluesky tenía muchas limitaciones. Con la última actualización, por fin es posible subir vídeos de hasta tres minutos a Bluesky; aún se queda lejos de lo que es posible en X y otras plataformas, pero al menos es suficiente para ofrecer más contenido en una sola publicación sin necesidad de partirlo en tantas. En palabras de Bluesky, ahora publicar la película Bee Movie sólo requiere 30 publicaciones; aunque aclara que es una broma y pide a los usuarios que no hagan eso.

Una de las molestias que se notaron con el mayor flujo de usuarios es el aumento del 'spam' y de los 'bots' maliciosos, y desde entonces, Bluesky ha intentado luchar contra ello con nuevas funciones. Con la actualización 1.99, además de ajustar los algoritmos para reducir la cantidad de spam que llega a los mensajes directos, también se ha añadido la posibilidad de rechazar mensajes de usuarios desconocidos.

Cuando un usuario que no seguimos y que no es seguido por nadie que conozcamos nos envía un mensaje, ahora se mostrará un aviso con dos botones, que nos permitirán aceptar el mensaje o rechazarlo. De esta manera, podemos revisar todos los mensajes no solicitados que nos han llegado de manera rápida y directa; algo especialmente útil para cuentas populares.

Otra novedad muy esperada es la posibilidad de silenciar cuentas más rápidamente. Ahora, en cualquier publicación de Bluesky podemos abrir el menú y pulsar en "Silenciar cuenta" para que sus mensajes no vuelvan a aparecer en nuestra app. De esta manera, el propietario de la cuenta no sabrá que lo hemos silenciado, como sí ocurre si lo bloqueamos.

De esta manera, Bluesky quiere intentar atajar el creciente problema de abuso que está sufriendo la plataforma como resultado de su creciente popularidad. Sin embargo, por el momento no ha sido capaz de ofrecer una de las funciones más pedidas por los usuarios, la posibilidad de crear cuentas privadas. En X, una cuenta privada está completamente cerrada y es necesario pedir permiso para seguirla y ver su contenido; sin embargo, por el momento Bluesky no ha dado indicación de si va a adoptar algo parecido.