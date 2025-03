Adiós a cambiar de móvil: tu Pixel viejo recibe una segunda vida con esta novedad

El día de ayer, Google lanzó el Pixel Drop de marzo, la actualización habitual para sus dispositivos Pixel que en esta ocasión trae una buena cantidad de novedades interesantes. Es cierto que algunas de estas novedades son exclusivas de los últimos modelos de móviles Pixel, como las llamadas por satélite, pero si tenemos un modelo de una generación pasada, también hay muy buenos motivos para actualizar.

De hecho, podríamos decir que esta actualización es más importante para los móviles Pixel viejos que para los actuales, porque les otorga una 'segunda vida', mejorando su rendimiento y modernizándolos para los estándares actuales. Los primeros usuarios ya están notando la diferencia, y lo recomendable es actualizar lo antes posible si tenemos la oportunidad.

Y es que la gran novedad del Pixel Drop de marzo es la llegada del nuevo kernel (núcleo) de Linux, que actualiza los modelos viejos a la versión 6.1 del sistema con todas las mejoras que trae. En concreto, las generaciones que han recibido el nuevo núcleo son las del Pixel 6, Pixel 7 y Pixel 8; no podemos olvidarnos tampoco de la Pixel Tablet y el Pixel Fold, que ahora también están actualizados a la última versión. De esta manera, todos los dispositivos Pixel que usan procesadores Tensor, desde el Pixel 6, ahora usan el mismo kernel que los nuevos Pixel 9.

Recordemos que Android es un sistema operativo basado en Linux, usando una versión modificada por Google de su núcleo o kernel; eso significa que las mejoras y novedades implementadas en Linux también pueden terminar en Android. Sin embargo, eso depende en buena medida de las modificaciones necesarias para cada dispositivo, por lo que tradicionalmente, los cambios de kernel han sido poco habituales entre los fabricantes de móviles Android, lo que a su vez ha afectado al soporte de nuevas versiones de Android.

Pero vivimos una nueva época de actualizaciones de Android, con fabricantes comprometiéndose a hasta ocho años de soporte de nuevas versiones del sistema; y anuncios recientes como el de Qualcomm ayudarán a las marcas a adoptar nuevos kernels y a su vez, nuevas versiones de Android.

Por supuesto, Google tiene la ventaja de ser la desarrolladora de Android y de sus propios chips, lo que le permite ofrecer ya este soporte avanzado. Con la instalación del nuevo kernel 6.1 de Linux, todos los dispositivos Pixel estarán mejor preparados para futuras actualizaciones y nuevas funciones, además de recibir una mejora en el rendimiento y la eficiencia energética. Aunque Google no ha realizado declaraciones al respecto, ya hay usuarios en comunidades como la de Reddit que informan de que han recibido el nuevo kernel y que su móvil se nota más rápido.

Hay que aclarar que eso no significa que nuestro Pixel 6 de repente vaya a ser tan potente como el Pixel 9, sólo porque usa el mismo kernel de Linux. Las mejoras deberían notarse, con un sistema que responde mejor a nuestras acciones, pero en ningún caso serán una revolución; para eso, no tendremos más remedio que comprar un móvil nuevo, pero si realmente no lo necesitamos, con esta actualización podemos ahorrárnoslo.