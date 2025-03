Sorpresa con el nuevo plegable de Samsung: su diseño en realidad va a ser una revolución según una filtración

Samsung no va a descansar mucho durante este 2025. La compañía empezó fuerte el año con la presentación de los Galaxy S25, que tienen que demostrar que pueden repetir el éxito de los Galaxy S24. Y dentro de poco, lanzará el nuevo Galaxy S25 Edge como parte de la gama, así como una variedad de nuevos plegables.

Con semejante cantidad de lanzamientos, podríamos perdonar a Samsung si alguno no es del todo sorprendente. De hecho, eso es justo lo que parecía que iba a ocurrir con el próximo Galaxy Z Flip 7, que fue filtrado la semana pasada con pocas novedades; según la filtración, íbamos a estar ante una evolución del plegable de tipo concha, con pantallas algo más grandes pero con un diseño muy parecido.

Sin embargo, sólo una semana después, el Galaxy Z Flip 7 se ha vuelto a filtrar, y ahora tiene un diseño muy diferente. Curiosamente, el mismo medio que originalmente publicó la filtración, Android Headlines, ha actualizado su publicación con "nueva información" sobre el diseño provisto por OnLeaks, que revela que, en realidad, estamos ante una pequeña revolución.

Y es que el nuevo diseño filtrado adopta un diseño completamente diferente para la pantalla externa, que ahora ocupa toda la trasera cuando el dispositivo está cerrado; eso significa que ahora las cámaras están integradas en la pantalla, en vez de ocupar una isla propia. Es un diseño de 'todo pantalla' que garantiza que obtendremos un mayor espacio usable con el móvil cerrado, aunque es de esperar que la zona de las cámaras no sea táctil.

La filtración original mostraba una pantalla parecida a la del Galaxy Z Flip 6, con bordes en la pantalla y una isla para las cámaras; y no está claro cómo se ha producido este cambio.

Samsung Galaxy Z Flip 7 en una imagen filtrada

Es posible que la filtración original se haya equivocado; al fin y al cabo, se hablaba de una pantalla externa más grande, algo que tiene más sentido si ahora ocupa más espacio. Por otra parte, es posible que el diseño final del Galaxy Z Flip 7 aún no esté terminado, e incluso que Samsung aún no se haya decantado por un diseño final.

Sea como sea, este es un cambio que será bien recibido por los usuarios. El lector de EL ESPAÑOL - El Androide Libre probablemente reconocerá este estilo, similar al de otros móviles plegables de tipo concha como el Xiaomi MIX Flip lanzado el año pasado.

En cierta medida, Samsung no tiene más alternativa que adoptar este diseño si no quiere quedarse muy atrás respecto a sus competidores. Además, se espera que el diseño clásico no se pierda, sino que puede ser reaprovechado en el Galaxy Z Flip FE, un posible modelo de plegable barato.