WhatsApp se recupera tras una gran caída: la app de mensajería dejó de funcionar y los mensajes no llegaban

Problemas para Meta. La compañía de Mark Zuckerberg ya nos tiene acostumbrados a que su red sufra fallos de vez en cuando, con dificultades en todas sus apps; en esta ocasión, al menos la única que ha estado sufriendo es WhatsApp, con errores graves que impidieron el envío correcto de mensajes.

Los problemas de WhatsApp han empezado a ocurrir aproximadamente a las 16:00 hora peninsular española, aunque sólo para algunos usuarios. Sin embargo, no ha hecho falta esperar mucho para comprobar el verdadero alcance de esta caída, que una hora después ya era completa.

En concreto, los usuarios se encontraron con que los mensajes de WhatsApp no eran enviados o no llegaban a su destino. Cuando escribíamos un mensaje y lo enviábamos, sólo aparece una de las marcas, indicando que el mensaje ha salido de nuestro móvil y está en camino, pero que no ha llegado al móvil de la otra persona.

El problema más común es que sólo aparecía una marca en WhatsApp, sin llegar a aparecer la segunda marca que indica que el mensaje ha llegado al móvil objetivo. Por lo tanto, eso significa que la marca tampoco se vuelve azul, ya que eso ocurre sólo cuando la otra persona ha abierto el mensaje.

En otras palabras, todo indica que este fue un problema bastante grave en la red de WhatsApp, que provocó que los mensajes simplemente no lleguen a su destino cuando son enviados. Como resultado, nadie fue capaz de hablar con nadie, y los usuarios estaban aislados de manera efectiva. Esto es sorprendente porque, aparte de este problema, WhatsApp parecía funcionar correctamente y no mostraba ningún tipo de mensaje de error, ni tiene dificultades en mostrar otras partes de la app.

Aproximadamente a las 17:15, los usuarios empezaron a notar una mejoría en el servicio, y algunos mensajes empezaron a llegar correctamente. Finalmente, el problema parece haber sido solucionado completamente a las 17:30, y WhatsApp vuelve a funcionar sin ningún tipo de fallo. Pese a todo, Meta no ha realizado declaraciones sobre este nuevo error, ni lo que lo podría haber provocado.