El nuevo móvil revolucionario de Samsung aparece en vídeo por sorpresa antes de tiempo: así es el Galaxy S25 Edge

Que Samsung tiene un problema con las filtraciones es algo evidente, teniendo en cuenta que ya sabíamos cómo iban a ser los nuevos Galaxy S25 varias semanas antes de su lanzamiento. Pero nunca habíamos visto algo como lo que acaba de ocurrir con el nuevo modelo de la gama, el Galaxy S25 Edge.

De manera sorprendente, el nuevo móvil de Samsung ha aparecido en un vídeo de YouTube, sin ningún tipo de camuflaje, limitación ni censura; sin embargo, hay indicios de que este no era el plan original, y que la publicación no ha recibido el visto bueno de la compañía, empezando porque el vídeo ha sido borrado de la plataforma. Pero esto es Internet, así que varias copias del vídeo ya están siendo compartidas en redes sociales y plataformas como Telegram.

El 'youtuber' Alexis Garza ha sido una de las primeras personas en recibir el nuevo Galaxy S25 Edge, el móvil con el que Samsung quiere iniciar una nueva era de innovación, adelantándose a rivales como Apple. El S25 Edge será sorprendentemente fino, algo que EL ESPAÑOL - El Androide Libre pudo ver en persona en el pasado Galaxy Unpacked. En el vídeo, Garza compara el S25 Edge directamente con el Galaxy Z Fold 7, un plegable que cuando está abierto, tiene un grosor de sólo 5,6 mm; el S25 Edge sale bien parado de la comparativa, indicando que probablemente tendrá un grosor cercano a los 6 mm.

Pero tal vez lo más chocante ha sido comprobar que la unidad que ha podido probar Garza es completamente funcional, y no se trata simplemente de una maqueta o un 'dummy' como los que se suelen filtrar. Lejos de eso, Garza muestra el móvil encendido e incluso ejecutando apps de análisis de 'hardware', mostrando los componentes que usa el dispositivo.

De esta manera, se ha confirmado que el Galaxy S25 Edge usa el mismo Snapdragon 8 Elite que está presente en el resto de la gama Galaxy S25 y que tan buenos resultados de rendimiento está dando en los móviles que lo usan. En la unidad probada, viene acompañado de 12 GB de memoria RAM y 256 GB de almacenamiento, aunque como es habitual, es posible que el dispositivo esté disponible en otras configuraciones cuando llegue al mercado.

Entre el resto de detalles técnicos filtrados se encuentra la batería, que es de 4.000 mAh; por lo tanto, tiene la misma capacidad que la batería del S25 básico, algo sorprendente teniendo en cuenta la diferencia de grosor (de 7,2 mm en el S25), aunque se queda lejos de los 5.000 mAh del Galaxy S25 Ultra (con un grosor de 8,2 mm).

Android Headlines El Androide Libre Así es como Samsung va a crear un móvil revolucionario: revelada la tecnología secreta del Galaxy S25 Slim

Esto confirma que Samsung está usando su nueva tecnología ALoP para baterías, que permite aprovechar mejor el espacio disponible en el interior del dispositivo en vez de estar limitadas a una forma rectangular.

Esta gigantesca filtración no ha conseguido revelar algunos de los misterios que aún quedan del Galaxy S25 Edge, como por ejemplo, las cámaras. La app usada revela la existencia de tres sensores de 12 Mpx, pero no es muy fiable ya que sólo detecta la resolución de las fotografías guardadas y no la resolución del sensor. En la práctica, es más probable que el sensor principal sea de 200 Mpx y el gran angular de 50 Mpx como se rumorea.